Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda il 22 novembre Can verrà a conoscenza del fatto che Sanem ha venduto il suo profumo a Fabbri. Il giovane sarà molto arrabbiato e Polen avrà intenzione di fargli una proposta lavorativa che lo condurrebbe fuori città.

La soap opera turca va in onda ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5 e racconta la storia di Can, famoso fotografo e proprietario dell'agenzia Fikri Harika, e Sanem, giovane scrittrice e nuova dipendente dell'azienda.

Anticipazioni puntata del 22 novembre: Can scopre che Sanem ha venduto il suo profumo

Stando alle anticipazioni, nella prossima puntata Mevkibe si accorderà con Muzzafer per aprire un negozio di prodotti biologici. I due commercianti, però, non avranno la licenza per farlo e Aysun ne approfitterà per denunciarli e per creare problemi agli Aydin. A quel punto, Mevkibe e Muzzafer chiuderanno il negozio per non essere multati e questo porterà a un nuovo litigio tra i genitori di Sanem. In seguito agli avvenimenti, Mevkibe non si arrenderà e deciderà di aprire un negozio di prodotti biologici proprio di fronte a quello di suo marito. Grazie al progetto portato a termine da Sanem, la Fikri Harika riuscirà ad ottenere la campagna di McKinnon e Deren sarà di nuovo parte dell'azienda.

Huma, però, non darà alcuna soddisfazione alla giovane Aydin e ignorerà completamente il suo lavoro. Nel frattempo, Mine, la giovane che lavorava nell'azienda di Enzo Fabbri, dirà a Can dell'accordo tra il suo socio e Sanem. Divit verrà quindi a sapere che Aydin ha venduto il suo profumo all'imprenditore di nascosto.

Inoltre, Mine deciderà di denunciare il suo ex socio e Aylin a causa dei loro loschi affari.

Spoiler del 22/11, DayDreamer: Polen fa una proposta lavorativa a Can

Dopo aver scoperto che la sua fidanzata ha mantenuto con lui un ennesimo segreto, Can sarà molto arrabbiato e deluso da Sanem. Il giovane si recherà da Fabbri e, prima dell'arrivo della polizia che si sta recando in azienda, metterà fine all'accordo che Enzo aveva fatto con la sua fidanzata.

Can arriverà a strappare il contratto firmato da Sanem riguardo la vendita del suo profumo. La polizia procederà, quindi, ad arrestare Aylin e Fabbri a causa dei loro affari illegali. Preso dalla forte rabbia nei confronti di Sanem, Can si recherà al rifugio per restare un po' da solo. Polen si metterà d'accordo con Huma per mettere in piedi un piano e si recherà dal fotografo nel bosco. L'intento della giovane sarà quello di proporre a Can un lavoro che lo porterebbe lontano da Istanbul. Polen farà questo tentativo per portarlo via da Sanem per sempre.