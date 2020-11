Ida Platano, l'ex dama del Trono Over di Uomini e donne nonché ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha rilasciato una nuova intervista al Magazine del programma di Maria De Filippi, dove ha scelto di non commentare il ritorno in trasmissione del suo ex, scegliendo invece di parlare della sua rinascita personale, iniziata con un cambio di look che non è passato inosservato. L'ex dama bresciana ha infatti cambiato colore di capelli, passando ad un luminoso castano.

Ida Platano spiazza e ignora Riccardo: 'Preferirei non esprimermi'

Intervista da U&D Magazine, Ida Platano a sorpresa ha scelto di non commentare il ritorno del suo ex Riccardo Guarnieri a Uomini e donne.

Come noto, da diverse settimane il cavaliere tarantino è tornato nello studio di Maria De Filippi, pronto a rimettersi in gioco e a cercare un nuovo amore. In merito a questo, a domanda diretta, Ida ha infatti risposto: "Preferirei non esprimermi". Una decisone che ha spiazzato, visto che molti si aspettavano un replica abbastanza piccata dopo le dichiarazioni sulla loro storia d'amore fatte da Riccardo in trasmissione. Sta di fatto che, questa volta, Ida Platano ha scelto di ignorare Riccardo, anche se, qualche settimana fa, attraverso delle Instagram Stories, aveva manifestato il suo disappunto dopo averlo rivisto in Tv.

U&D news: Ida dimentica Riccardo Guarnieri e cambia look

Ida Platano dunque ha scelto di mantenere il silenzio su Riccardo Guarnieri, segno che l'ex dama di Uomini e donne ha probabilmente voltato pagina.

Sul settimanale di U&D, la donna si è invece voluta soffermare sul suo percorso di rinascita personale, spiegando di aver sentito il bisogno di reinventarsi, cambiando look. Dalle ultime immagini postate sui social, la si vede infatti con un colore diverso di capelli. Ora è passata al castano, un piccolo cambiamento ma che rappresenta per lei un gesto simbolico per un nuovo inizio, come spiegato dalla stessa sul settimanale: "Mi sono sentita spinta dal bisogno di reinventarmi con un gesto simbolico, come un cambio look".

Ida Platano ricomincia da un nuovo colore di capelli

Il nuovo look di Ida Platano è stato molto apprezzato sui social, dove l'ex dama di Uomini e donne continua ad essere molto seguita. Il colore castano è una creazione proprio di Ida che, come noto, da anni gestisce a Brescia un salone di bellezza. Proprio Platano ha spiegato di aver voluto creare "un castano che fonde liquirizia e cioccolato".

Un colore che sembra donarle parecchio visti i commenti positivi ricevuti dai follower. Una rinascita dunque per Ida, che sembra aver messo definitivamente una pietra sopra al passato, dichiarando altresì di non aver intenzione di tornare a Uomini e donne.