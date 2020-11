Dodicesimo appuntamento con Bake Off Italia, il cooking talent targato Real Time e condotto da Benedetta Parodi. Sono cinque i concorrenti rimasti in gara, che dovranno destreggiarsi nella realizzazione di raffinate ricette francesi, ma soprattutto nella preparazione della torta che verrà proposta da Csaba Dalla Zorza per la prova tecnica.

Csaba Dalla Zorza, per la prima volta, proporrà un suo dolce nella prova tecnica

La puntata del 20 novembre di Bake Off Italia sarà ambientata in Francia. Per i pasticcieri amatoriali ci saranno delle prove ardue, che li vedranno impegnati nella realizzazione di dolci francesi molto raffinati.

Sarà una puntata molto elegante e distinta, per questo anche la prova tecnica accoglierà una bella novità. Infatti, per questa prima edizione che la vede come giudice, Csaba Dalla Zorza avrà l'opportunità di proporre una sua creazione, che i concorrenti dovranno replicare alla perfezione.

Per stasera non è previsto nessun ospite speciale e in giuria, oltre a Csaba Dalla Zorza, ci saranno Ernst Knam e Damiano Carrara. La finale si avvicina sempre di più e i concorrenti in gara, ormai, sono solo cinque: Sara, Philippe, Matteo, Monia e Maria.

L'appuntamento è per le 21:20 su Real Time. Il programma è disponibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita Dplay Plus.