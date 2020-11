Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Gli spoiler provenienti dalla Spagna annunciano che Rosina Rubio e Liberto Mendez (Jorge Pobes) organizzeranno degli appuntamenti per far avvicinare Susana Seler (Amparo Fernandez) al diplomatico Armando Caballero con la speranza che nasca una coppia.

Una vita spoiler: Susana vince un concorso per stilisti

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione raccontano che Rosina e Liberto saranno impegnati a far scattare la scintilla tra Susana e Armando.

Tutto inizierà con esattezza quando l'ex sarta sarta incontrerà per la prima volta il diplomatico in occasione di un concorso per stilisti, dove era stata iscritta dalla sua amica Rubio per vincere la noia dalle sue giornate da pensionata. A tal proposito, la Seler riscontrerà un notevole successo, tanto da vincere la gara.

In questo frangente, Liberto e la moglie non potranno fare a meno di notare il suo rifiuto a festeggiare ed a vantarsi della vittoria davanti a tutti i vicini di Acacias 38. Inoltre rifiuterà il premio messo in palio, apparendo sempre più strana. Alla fine, Rosina convincerà Susana a confidarsi con lei.

In questa occasione, l'ex sarta riterrà di non meritarsi la vittoria in quanto il disegno era stato creato da suo figlio Leandro per uno stilista parigino ed inviatogli per chiederle un consiglio.

Per questo motivo, la Saler rinuncerà ai festeggiamenti in onore della vittoria per non mettere in difficoltà il figlio.

Armando preso dal fascino dell'ex sarta

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Rosina sospetterà che Susana sia caduta nel baratro della depressione. La Rubio, a questo punto, avrà una brillante idea grazie alla complicità del marito.

In dettaglio, la donna organizzerà degli appuntamenti improvvisi tra l'ex sarta ed il diplomatico.

La madre di Leonor, infatti, inviterà la Seler ad una merenda al Nuovo Secolo XX mentre Liberto farà lo stesso con Armando. In questo frangente, il nuovo arrivato apparirà molto preso dal fascino rigoroso dell'ex sarta.

Rosina e Liberto vogliono il lieto fine per Armando e Susana

La nuova story-line con protagonisti Armando e Susana porterà una ventata di leggerezza nella soap opera iberica. L'ex sarta, infatti, accetterà con molto entusiasmo di partecipare alle merende organizzate con il diplomatico. A tal proposito, la signora sarà l'unica a ridere alle battute di Caballero prive di senso dell'humor. Per questo motivo, Rosina e Liberto cercheranno di far avvicinare sempre più i due personaggi con la speranza di un lieto fine. Purtroppo un dettaglio della vita privata del galante diplomatico rischierà di mandare a monte la sua amicizia con la Seler.