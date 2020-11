La storia tra Can e Sanem sarà in bilico nelle prossime puntate di DayDreamer. Durante il servizio fotografico, in cui Sanem e Can poseranno vestiti da sposi, la giovane Aydin mostrerà al suo fidanzato non solo le perplessità relative a un loro eventuale matrimonio, ma anche le difficoltà che sta riscontrando durante la stesura del suo primo libro. Quest'ultima "avversità" verrà messa alla prova soprattutto quando Yigit le dirà che una casa editrice americana si è resa disponibile per pubblicare il suo primo libro.

Sanem vuole pubblicare il suo diario dove parla dell'Albatros

L'offerta arrivata dagli americani non aiuterà la giovane Aydin a superare i suoi ostacoli psicologici, infatti si sentirà anche abbastanza sola, soprattutto per il fatto che la sua migliore amica Ayhan ha deciso di lasciare Istanbul per seguire suo fratello Osman, che intrapreso la sua nuova carriera d'attore.

Sanem non riuscirà a trovare la giusta ispirazione ma una sera, proprio nella sua cameretta, avverrà la svolta decisiva.

Sanem si ritroverà sconsolata e senza una soluzione, ma proprio in quel istante, mentre leggerà una pagina del suo diario, capirà che la sua vita è cambiata proprio quando ha incontrato il suo Albatros, ovvero Can. Solo in quel momento capirà che la storia che vuole raccontare nel suo primo romanzo è l'amore nato con il fotografo.

Così la giovane Aydin si recherà a casa di Can e gli racconterà che agli editori americani vuole spedire il suo diario dove racconta la loro storia d'amore, ma lo farà solamente se lui le darà il permesso per farlo, così gli consegna il suo diario e gli chiede di leggerlo.

Anche se non sarà entusiasta dell'idea, Can deciderà di prenderlo e di andare nel suo rifugio, ma alla fine non lo leggerà, appoggiandolo sopra un tronco vicino al fuoco.

Yigit accusa Can di aver buttato nel fuoco il diario di Sanem

Intanto in città Yigit vorrà procedere con l'invio della bozza del libro agli americani, visto che il termine per la spedizione è in fase di scadenza, ma Sanem non avrà ricevuto ancora nessuna notizia da parte di Can e non vorrà procedere con l'invio senza il suo consenso.

Così, convinta che sia andato nel suo rifugio, deciderà di andare a trovarlo e Yigit insisterà per accompagnarla, ma la giovane Aydin sarà fermamente convinta che non sia una buona idea.

Arriveranno al rifugio e Yigit entrerà prima da solo, chiedendo a Sanem di seguirlo successivamente in quanto vuole chiarire i malintesi che si sono stati con Can.

Giunto al rifugio, Yigit non troverà subito Can, ma vedrà il diario di Sanem. Lo leggerà e geloso come non mai, con la paura che Can possa allontanarlo dalla giovane Aydin, deciderà di buttarlo nel fuoco, ma accuserà Can di averlo fato, dicendogli che l'ha bruciato perché non ama Sanem.

I due inizieranno a litigare e la giovane Aydin verrà allertata dalle loro urla e durante una colluttazione Can spingerà Yigit, facendolo cadere per terra. Il ragazzo perdere conoscenza e per la storia tra Can e Sanem il futuro non si prospetta per niente roseo.