Domani giovedì 12 novembre andrà in onda in prima serata su Rai 1, la penultima puntata della Serie TV Doc-nelle tue mani. In questo penultimo appuntamento con la fiction con protagonisti gli attori Luca Argentero e Matilde Gioli, il dottor Andrea Fanti dovrà difendersi dalle pesantissime accuse che gli verranno rivolte. Inoltre, Agnese avrà un malore. Le condizioni della direttrice sanitaria dell'ospedale desteranno molta preoccupazione.

Un ex specializzando accuserà Fanti di aver falsificato i dati del Satonal

Nel penultimo appuntamento di domani sera giovedì 12 novembre andrà in onda il quindicesimo episodio, il cui titolo è Veleni.

In questo nono appuntamento non mancheranno i colpi di scena, tra cui quello in cui il dottor Andrea Fanti verrà accusato da un suo ex specializzando di aver falsificato i dati della sperimentazione farmaceutica del Satonal. Il protagonista della serie tv sarà sconvolto, in quanto non saprà come difendersi perché ha perso nella memoria gli ultimi 12 anni di vita e quindi, non è da escludere che queste accuse possano corrispondere al vero.

Lorenzo cecherà di inserire la sua ex Chiara nella lista dei trapianti

Dunque, Andrea Fanti deciderà di confrontarsi con i suoi colleghi per cercare di capire come siano realmente andate le cose. Nel frattempo, il dottor Lorenzo Lazzarini prenderà molto a cuore la rara malattia della sua ex fidanzata Chiara e farà di tutto affinché venga inserita nella lista dei trapianti.

Inoltre, la direttrice sanitaria Agnese avrà un malore e le sue condizioni desteranno non poche preoccupazioni.

Riassunto puntata Doc-nelle tue mani del 5 novembre

Nel quattordicesimo episodio della serie televisiva Doc-nelle tue mani andato in onda lo scorso giovedì 5 novembre, il dottor Lazzarini è stato nuovamente alla prese con la sua ex Chiara ricoverata in ospedale per overdose.

Intanto, Marco Sardoni e sua moglie si sono sentiti sempre più minacciati da Andrea Fanti che è vicino alla verità sul Satonal, il farmaco sperimentale che sembrerebbe aver causato diversi decessi. Nel frattempo, lo specializzando Gabriel ha spiegato alla sua comunità che dopo la specialistica non farà ritorno in Etiopia.

Dove rivedere le precedenti puntate di Doc-nelle tue mani

Non ci resta che aspettare il passaggio televisivo del penultimo appuntamento con la serie tv per cosa accadrà al dottor Andrea Fanti dopo le accuse ricevute. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate durante la messa in onda televisiva potrà recuperale attraverso la piattaforma gratuita di Rai Play. L'appuntamento con il quindicesimo episodio è per giovedì 12 novembre alle 21:25 su Rai 1.