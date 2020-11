Nuove parole al vetriolo di Francesca Cipriani nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Tempo addietro la soubrette aveva affermato di aver perso l'occasione di condurre il programma comico Made in Sud proprio a causa dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Al settimanale Stop, l'ex pupa ha fatto emergere una rivalità presunta tra le due donne in Sardegna che avrebbe portato all'esclusione della Cipriani da un party esclusivo. Francesca, alla rivista, ha voluto raccontare come si svolsero i fatti.

Francesca Cipriani: "Era tutto pronto per condurre Made in Sud ma scelsero la Gregoraci"

La soubrette ha affermato che a una festa nella cui organizzazione era presente anche l'ex moglie di Flavio Briatore non hanno voluto farla partecipare. Cipriani ha fatto sapere di non esserci rimasta male anche se, successivamente, le fu detto che Elisabetta Gregoraci non aveva piacere della presenza prorompente della ragazza. Inoltre, Francesca Cipriani avrebbe dovuto condurre Made in Sud, in onda su Raidue. Qualcosa saltò quando era tutto stato stabilito secondo il racconto di Francesca: compenso e giorni di registrazione.

Le stesse battute erano nella fase di scrittura. La produzione, però, scelse Elisabetta Gregoraci che lo ha condotto per sei anni.

Cipriani non reagì bene perché si parla di fatti relativi ad otto anni fa quando dichiarò di essere molto giovane e che quel programma poteva rappresentare la chance della sua vita. Francesca ha, comunque, sottolineato che fortunatamente ha avuto altre occasioni nel mondo dello spettacolo. Ormai è opinionista di Barbara D'Urso su Canale 5 e ha partecipato, per ben due volte, al reality L'Isola dei Famosi.

Ha, inoltre, affiancato Paolo Ruffini ne La Pupa e il Secchione su Italia 1, programma che tornerà nel 2021 e Francesca sarà presente con Andrea Pucci.

Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci è concorrente al Grande Fratello Vip 2020. Sin qui, il conduttore Alfonso Signorini non ha mai preso in esame le parole di Francesca Cipriani cosicché la showgirl calabrese non ha ancora replicato.

Ci si chiede come reagirà di fronte alle dichiarazioni della soubrette una volta fuori dalla casa più spiata d'Italia. Certo è che negli ultimi giorni l'argomento vacanze in Sardegna sembra essere un argomento abbastanza scottante per la calabrese.

Nel corso della ventunesima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 23 novembre, Alfonso Signorini ha messo in luce una presunta lite tra Gregoraci e Salemi. Discussione che le due non hanno smentito e, anzi, la conduttrice ha messo ancor più benzina sul fuoco dichiarando che Giulia Salemi passava più tempo con Briatore che con lei. La risposta dell'italo-persiana non si è fatta attendere replicando di non essere una gatta morta, né tantomeno un'accattona come ha cercato di farla passare Elisabetta.