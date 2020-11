Tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma sembra non esserci nessuna tregua all'interno del Grande Fratello Vip. Le due donne hanno avuto un'altra discussione all'interno della casa, mentre l'influencer si trovava nel cucurio con Pierpaolo. Gregoraci avrebbe sentito Selvaggia parlare male di lei e questo l'ha mandata su tutte le furie.

Lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

Fin dal suo ingresso, Selvaggia Roma ha creato dei problemi a Elisabetta Gregoraci. L'influencer ha infatti dichiarato, durante la sua prima puntata al Grande Fratello Vip, di provare qualcosa per Pierpaolo. Questo sentimento l'avrebbe spinta a notare le cose negative di Elisabetta Gregoraci e ha infatti tentato di mettere in guardia Pretelli dalla showgirl, accusandola di averlo usato solo per strategia.

Selvaggia e Pierpaolo sono chiusi nel cucurio dalla puntata andata in onda il 16 novembre, quando Pupo e Antonella li hanno scelti per vivere lontani dagli altri coinquilini.

Durante il pomeriggio del 18 novembre, Elisabetta era intenta a consolare Stefania. In quel momento, la showgirl avrebbe sentito ancora una volta parlare Selvaggia male di lei. Questo gesto ha scatenato la furia di Elisabetta, la quale si è scagliata contro Roma.

Gregoraci contro Roma: 'Fatti il tuo percorso'

Elisabetta non ha voluto lasciar passare le frasi che ha ascoltato da Selvaggia nel cucurio. La showgirl si è subito scagliata contro di lei e le ha chiesto di non intromettersi in questioni che non la riguardano e le ha urlato: 'Fatti il tuo percorso'.

Gli autori hanno addirittura ritenuto opportuno alzare le veneziane, in modo da permettere alle due donne di guardarsi negli occhi durante lo scontro. Elisabetta ha invitato Selvaggia a fare il suo percorso senza parlare continuamente di lei. 'Se sei innamorata di Pierpaolo diglielo, ma non parlare di me', le ha urlato Gregoraci dall'altro lato della casa.

Elisabetta attacca anche Pierpaolo

Vedendo il duro scontro tra Elisabetta e Selvaggia, gli inquilini della casa hanno provato a far calmare la showgirl e a portarla via, invitandola a non cedere a quelle provocazioni. I tentativi degli altri concorrenti, però, non sono serviti e Gregoraci ha continuato a scagliarsi contro Roma.

Addirittura la contessa De Blanck ha tentato di placare gli animi, ma non ci è riuscita. A un certo punto, poco prima di allontanarsi dal vetro, Elisabetta si è scagliata anche contro Pierpaolo. La showgirl lo ha accusato di essere rimasto in silenzio mentre Selvaggia era intenta a parlare male di lei e a Elisabetta questa cosa non è piaciuta per niente.