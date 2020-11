Pietro Conti non smetterà di dare preoccupazioni a sua madre Beatrice e a suo zio Vittorio a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alle puntate in onda su Rai 1 dal 9 al 13 novembre, rivelano che il ragazzo ha commesso un furto al grande magazzino mettendosi così in una brutta situazione. Tuttavia, la sentenza del giudice sarà sorprendente e non finirà in prigione, ma dovrà frequentare il liceo e lavorare al Paradiso.

Nel frattempo, Umberto passerà sempre più tempo con Federico e ciò scatenerà i sospetti di Adelaide che andrà sempre più vicina alla verità. Intanto, Gabriella farà fatica a stare dietro a tutte le consegne e finirà per litigare con Cosimo mentre Salvatore e Marcello rischieranno di mandare a monte tutto il lavoro di Laura.

Infine, Armando ed Agnese si lasceranno andare finalmente alla passione.

Il Paradiso delle signore, trame 9-13 novembre: Pietro ha commesso un furto

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore in onda dal 9 al 13 novembre, rivelano che Umberto coinvolgerà Federico in quasi tutti i suoi affari mentre Adelaide penserà che l'interesse del cognato nei confronti del giovane Cattaneo sia un po' eccessivo.

Nel frattempo, Luciano si sentirà messo da parte e non sopportando la vicinanza tra suo figlio ed il Guarnieri, deciderà di andare alla Villa per parlare con lui, ma uscirà arrabbiatissimo dal confronto proprio sotto lo sguardo di Adelaide, la quale chiederà spiegazioni al cognato. L'uomo gliele fornirà, ma gli rivelerà soltanto una parte della verità.

Intanto, Irene darà il via al suo piano per far cadere Federico tra le braccia di Stefania, la quale aspetterà con molta ansia il loro primo appuntamento e sceglierà il look da sfoggiare con l'aiuto di Irene e Dora, ma la serata salterà.

Poco dopo, Vittorio non potrà fare a meno di preoccuparsi per Pietro, il quale dopo aver commesso un furto al Paradiso, si è cacciato proprio in una brutta situazione.

Il ragazzo dovrà affrontare un processo e il giudice prenderà una decisione che gli cambierà la vita.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 13 novembre: Gabriella in grande affanno

Roberta, Gabriella e Laura si daranno un gran da fare per realizzare i loro rispettivi sogni, ma inevitabilmente finiranno per ritrovarsi sotto pressione.

Nel frattempo, il giudice deciderà che Pietro, sotto la guida di Vittorio, dovrà frequentare il liceo, ma anche lavorare come magazziniere al Paradiso al fianco di Rocco con Armando a dettare le regole. Conti, si mostrerà refrattario a seguire le regole anche al grande magazzino e a pagarne le spese sarà il giovane Amato.

Nel frattempo, Adelaide avrà sempre più sospetti sul legame tra Umberto e Federico, il quale riceverà un'offerta di lavoro da un cliente del Circolo. Intanto, Gabriella sarà oberata di lavoro ed inizierà ad avere delle grandi difficoltà con le consegne e finirà per litigare con Cosimo. Il giovane, il giorno successivo le regalerà un mazzo di fiori per farsi perdonare per il litigio.

La Rossi sarà sempre più richiesta dalle nobildonne che frequentano il Circolo e rischierà di non riuscire a tenere fede all'impegno che aveva preso con Vittorio. Poco dopo, in caffetteria arriverà un nuovo ordine di catering dal Circolo per un evento benefico. Nel frattempo, Armando inviterà Agnese ad andare al cinema a vedere la pellicola "La Notte". La Amato inizialmente titubante, accetterà. Dopo lo spettacolo, la coppia sembrerà essere in procinto di lasciarsi andare, ma qualcuno finirà per rovinare il magico momento.

Il Paradiso delle signore: Agnese e Armando si lasciano andare alla passione

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore vedremo Armando ed Agnese felici di vedersi ancora dopo la bella serata trascorsa insieme.

Tuttavia, la donna avrà il timore che qualcuno l'abbia vista entrare nel cinematografo e ciò le impedirà di godersi appieno la compagnia dell'uomo che ama. Nel frattempo, Adelaide sarà sempre più vicina a scoprire la verità su ciò che unisce davvero Umberto e Federico.

Intanto, Al Paradiso, Vittorio riceverà l'ennesima delusione da suo nipote Pietro, visto che verrà a sapere che non ha nessuna voglia di lavorare. Più tardi, Salvatore e Marcello per un attimo di distrazione rischieranno di rovinare il lavoro di Laura, la quale giustamente pretenderà che rimedino al loro errore. Per loro fortuna, interverranno Armando e Agnese e riusciranno a risolvere il problema. I due, dopo aver aiutato i ragazzi, si ritroveranno soli e si lasceranno andare alla passione.