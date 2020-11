Periodo lavorativo agrodolce per Paola Caruso. L'ex Bonas di "Avanti un altro" ha rilasciato un'intervista alla rivista "Diva e Donna" nella quale ha aggiornato i suoi seguaci relativamente ai suoi progetti futuri. La showgirl ha rivelato che, al momento, avrebbe la strada sbarrata per quanto riguarda sue apparizioni in televisione non solo in Rai, ma anche in Mediaset. Le motivazioni sono diverse ma Paola non ci sta e ha deciso di rendere pubblica la sua situazione. Recentemente ha posato per il bollente calendario Maxi 2021 di "For Men Magazine". La calabrese, alle critiche sollevate circa i suoi scatti, ha voluto replicare affermando che ogni madre non deve perdere la propria sensualità.

Paola: "Se partecipo al GF Vip mi tolgono il bambino"

Alle domande relative ai suoi progetti futuri, Paola Caruso, al settimanale "Diva e Donna" ha dichiarato di aver ricevuto un secco no da parte di Milly Carlucci per quanto riguarda il programma in onda su Raiuno "Ballando con le Stelle". "Milly non mi vuole perchè sono targata troppo Mediaset", ha affermato l'ex Bonas. La calabrese si era offerta per partecipare ad uno show che le consentirebbe anche di svolgere il ruolo di madre single del piccolo Michelino. "In Rai non mi vogliono", ha detto Paola affermando che un suo sogno sarebbe di condurre un programma sugli animali. Porte chiuse anche per quanto riguarda il Grande Fratello Vip.

"Non posso entrare nella casa del GF Vip perchè le assistenti sociali mi porterebbero via immediatamente mio figlio, in quanto sono il suo unico genitore", ha affermato Paola alla rivista.

Dichiarazioni anche sulla sua esperienza ad "Avanti un altro" per la showgirl che ha affermato di aver imparato tantissimo da Paolo Bonolis. D'altro canto la Caruso ha detto di averne avuto abbastanza di essere la Bonas. Da lì è seguita la sua partecipazione al reality "L'Isola dei Famosi". Ora si è trasferita sul Lago Maggiore dove vive in una casa con un giardino e sta accanto ai suoi cavalli.

Paola e la sua apparizione al GF Vip

Paola Caurso un'apparizione al Grande Fratello Vip l'ha fatta nel corso della scorsa edizione. La showgirl era entrata nella casa più spiata d'Italia durante una puntata per confrontarsi con il concorrente Ivan Gonzalez che l'aveva definita "serpente" in quanto la riteneva colpevole di aver fatto girare delle voci su una presunta omosessualità dell'ex tentatore di Temptation Island.

Lo spagnolo spiegò a Paola semplicemente di non aver ceduto alle sue lusinghe in quanto non interessato a lei. Non mancarono i commenti piccanti in quella circostanza. Pupo dichiarò che non avrebbe 'quagliato' nemmeno lui con una come "lei che non sta mai zitta". Le parole più dure, probabilmente, furono quelle dell'allora concorrente Barbara Alberti: "Una del genere non la toccherei nemmeno con la forchetta". La calabrese replicò affermando che si qualificavano da soli. "Si parla per un’ora di rispetto nei confronti delle donne e loro fanno queste belle affermazioni da dementi", scrisse la showgirl in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram dopo la puntata.