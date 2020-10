Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda il 1 e il 7 novembre, Huma approfitterà della crisi tra Can e Sanem e spingerà Ceyda tra le braccia di suo figlio. Intanto, Leyla accetterà di fidanzarsi con Osman e, durante il loro fidanzamento, Emre si presenterà a casa sua.

La soap opera turca va in onda tutti i weekend su Canale 5 e racconta le vicende legate all'amore tra Sanem e Can, due giovani molto diversi ma perdutamente innamorati.

Huma approfitta della crisi tra Sanem e Can per favorire Ceyda

Can e Sanem stanno affrontando un periodo di crisi poiché la giovane si è rifiutata di sposare l'uomo che ama.

Huma approfitterà di questa situazione e tenterà di far intromettere Ceyda nel rapporto tra i due innamorati. Questo creerà non poco fastidio in Sanem, la quale si recherà al rifugio di Can convinta che con lui ci sia la sua nuova amica. Una volta raggiunto il luogo, i due cercheranno di avere un chiarimento ma non ci riusciranno. Intanto, in azienda, Aylin ruberà dal quaderno di Sanem uno slogan che la giovane aveva ideato per la campagna Red Mode. L'ex fidanzata di Emre proporrà l'idea a Deren, tenendole nascosto che in realtà ha rubato l'ispirazione a Sanem. Questo gesto permetterà alla direttrice creativa di essere la coordinatrice del progetto Red Mode. Intanto, Aylin farà credere a Leyla di essere tornata insieme ad Emre e questo provocherà una forte reazione nella giovane.

Leyla si fidanza con Osman, Emre si reca a casa Aydin per dissuaderla

Dopo aver appreso la falsa notizia che Emre ed Aylin sono tornati insieme, Leyla deciderà fermamente di voler dare una possibilità ad Osman. La giovane gli comunicherà, quindi, di voler accettare il suo corteggiamento, ma l'uomo non perderà tempo e si presenterà a casa Aydin per chiedere la sua mano.

Al fidanzamento tra Osman e Leyla ci sarà anche CeyCey, il quale è stato sfrattato dalla sua vecchia abitazione ed è in cerca di una casa. Sanem inviterà anche Can al grande evento ed Emre verrà a conoscenza della situazione da sua madre Huma. Intanto, la minore delle Aydin è preoccupata per sua sorella, in quanto ritiene che possa aver fatto una scelta avventata e che forse non è davvero innamorata di Osman.

L'idea di Sanem è appunto che Leyla abbia preso questa decisione solo a causa della forte delusione ricevuta da Emre. Durante il fidanzamento tra Osman e la maggiore delle Aydin, il fratello di Can deciderà istintivamente di precipitarsi a casa di Mevkibe. Emre proverà a parlare con Leyla nel tentativo di farle cambiare idea, ma non otterrà alcun successo. Successivamente, il giovane si pentirà del suo gesto e deciderà di andare via.