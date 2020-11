Arrivano le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, ambientata in un imaginario paesino situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 novembre 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla morte accidentale di Nadja, sul riavvicinamento di Tim e Franzi, sul triangolo formato da Paul, Lucy e Vanessa e sui problemi matrimoniali di Eva e Robert.

Dirk ritira la denuncia contro Tim

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che, dopo aver capito che Boris in realtà è Tim, Franzi si lascerà andare ai suoi sentimenti e si riconcilierà con il suo amato.

Col permesso di Vanessa, Bela e Lucy useranno un drone per riprendere Paul mentre sta facendo jogging all'aperto. Le cose si complicheranno quando il giovane Lindbergh danneggerà il drone degli amici facendo arrabbiare anche un ospite del Furstenhof. La confusione creata dalla situazione, spingerà Robert ad intervenire e richiamare ufficialmente sia Vanessa che Paul. Dopo essersi confidato con Steffen, Dirk deciderà di ritirare la sua denuncia contro Tim perché, in realtà, non ricorda chi lo ha colpito nel bosco.

Dopo aver visto Franzi baciare Tim, Nadja capirà che il suo ex non ha mai lasciato il Furstenhof e che potrebbe smascherarla da un momento all'altro. Presa dal panico, la Holler cercherà di fuggire ma sarà fermata da Franzi che tenterà di convincerla a costituirsi.

A quel punto, Nadja colpirà Franzi alla testa e fuggirà nel bosco. Tim e Franzi tenteranno di raggiungerla ma sarà soltanto la Krummbiegl ad avvicinarsi di più alla fuggiasca. Nel corso della fuga Nadja inciamperà e batterà la testa su una pietra morendo qualche attimo più tardi. Poco prima di morire però la giovane mentirà a Tim dicendogli di essere caduta perchè Franzi l'ha spinta di proposito.

Paul minaccia di licenziarsi

Robert lascerà il piccolo Emilio da solo dopo essersi preso la responsabilità di accudirlo in assenza di Eva. Dopo aver saputo della promozione di Vanessa a direttrice del centro fitness, Paul si recherà nell'ufficio di Werner e minaccerà di licenziarsi. In seguito alla colluttazione avuta con Nadja, Franzi verrà ricoverata in ospedale per una commozione celebrale.

Lì, verrà raggiunta da Tim che si prenderà teneramente cura di lei. Per evitare che Paul si licenzi, Werner gli proporrà di dirigere il centro fitness insieme a Vanessa Sonnbichler. Michael farà una bellissima dichiarazione d'amore a Natascha per convincerla a tornare insieme a lui. Dopo essere stata dimessa, Franzi trascorrerà una romantica notte d'amore con Tim. Il giorno seguente, però, il giovane ripenserà a ciò che gli ha detto Nadja in punta di morte ed inizierà ad avere dei dubbi sulla sincerità della sua amata. Confuso e preoccupato, Tim si confiderà con Paul senza sapere che Franzi li sta ascoltando.

Robert ed Eva si allontaneranno nuovamente dopo aver litigato a causa del battesimo di Emilio.

Dopo aver sentito i dubbi di Tim, Franzi deciderà di lasciarlo. Vanessa bacerà Paul dopo aver litigato animatamente con lui. Il giovane non ricambierà il bacio e si allontanerà immediatamente dalla giovane Sonnbichler. Christoph confesserà ad Ariane di aver evaso le tasse nelle sue attività, mentre Natascha deciderà di rinunciare al suo ruolo di madrina di Emilio per permettere a Franzi e Tim di ricoprire quel ruolo. Lucy si scoprirà gelosa di Paul quando lo vedrà insieme a Vanessa nel corso di una campagna promozionale per il Furstenhof.