Venerdì 27 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news pare ne siano successe di tutti i colori. In primis segnaliamo la proposta "indecente" di Gemma Galgani a Maurizio, al quale ha fatto chiaramente intendere di voler andare oltre. La dama torinese inoltre, ha chiuso con Biagio. In secondo luogo, si è venuti a sapere che in studio è scoppiato il caos nel momento in cui Valentina si è intromessa tra Gemma e Maurizio. Proprio il cavaliere ha smascherato la dama, rea di aver tenuto nascosto alla redazione il fatto di aver avuto rapporti intimi con due cavalieri, attualmente non presenti nel parterre di Uomini e donne.

Caos nello studio di U&D, Valentina accusa Maurizio e la redazione

Le anticipazioni su quanto accaduto nella registrazione di Uomini e Donne del 27 novembre, giungono direttamente dal sito Il Vicolo delle news. Da quanto si apprende, nello studio di Maria De Filippi, si è sollevato un polverone nel momento in cui al centro erano seduti Gemma Galgani e il 51enne Maurizio, pronti a raccontare come sta proseguendo la loro conoscenza. Valentina si è intromessa, mettendo in guardia Gemma sul fatto che Maurizio non è interessato a lei ma che lo stesso è stato spinto dalla redazione a corteggiarla. Come prevedibile, tali affermazioni hanno fatto scoppiare il caos in studio.

Valentina avrebbe avuto rapporti intimi con due cavalieri, la dama smascherata

Scorrendo quanto riportato dal sito sulle anticipazioni, si viene a sapere che Maurizio si è difeso, puntando a sua volta il dito contro Valentina dandole della bugiarda. Proprio il cavaliere ha mostrato degli screenshot riguardanti una conversazione di Valentina con Costantino, un cavaliere presente nel programma sino a poche settimane fa.

Dalla chat emerge che la dama ha invitato il cavaliere a tacere il fatto che loro due abbiano avuto rapporti intimi, ma non è tutto, dall'accesa discussione nata in studio, è emerso che Valentina avrebbe avuto rapporti intimi anche con Nicola M., il cavaliere attualmente assente dalle registrazioni in quanto risultato positivo al coronavirus.

I due sarebbero stati d'accordo nell'attendere il suo ritorno a Uomini e Donne, per poi lasciare insieme il programma insieme. Il tutto di nascosto dalla redazione.

U&D, anticipazioni: Gemma vuole andare oltre con Maurizio e chiude con Biagio

Tutti i presenti in studio sembrano dunque aver capito che Valentina abbia scelto di uscire con Maurizio solo per allungare i tempi di permanenza a Uomini e donne, in attesa del ritorno di Nicola M.. Secondo quanto accaduto, pare proprio che la le affermazioni iniziali della dama le si siano rivolate contro visto che è stata smascherata davanti a tutti. Dopo l'ampio spazio dedicato a questa diatriba, vi è stato anche il momento della sfilata, che riservato nuovi colpi di scena.

Gemma Galgani ha ballato sulle note di Flashdance e si è fatta versare addosso un secchio d'acqua. Il pubblico le ha riservato una standing ovation, mentre il parterre maschile le ha dato voti altissimi. Al termine della sfilata, Gemma ha invitato Maurizio a cena e gli ha fatto chiaramente capire di voler andare oltre. Una proposta che il 51enne non ha rifiutato. In seguito, la dama torinese ha chiuso definitivamente con Biagio, visto che ormai, come si è intuito, è presa da Maurizio.