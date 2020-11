Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita con le anticipazioni che andranno in onda su Mediaset dal giorno 22 fino al 27 novembre 2020. Tutti gli abitanti di Acacias 38 parteciperanno al rinfresco a casa dell'avvocato Felipe, il quale deciderà di annunciare il fidanzamento con la domestica brasiliana Marcia. Ma quest'ultima non si presenterà alla festa perché verrà rapita da un uomo misterioso e Alvarez Hermoso penserà che la sua amata abbia lasciato il paese di sua spontanea volontà.

Felipe andrà subito da Ursula per sapere informazioni in merito alla sparizione della domestica.

Infine, Ramon scoprirà che Carmen non è incinta e che Felicia deciderà di sposare Ledesma per non mettere in pericolo suo figlio.

Una vita: Marcia è stata rapita e non è andata via di sua spontanea volontà

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, l'avvocato aprirà gli occhi grazie a Tano, il figlio che adottò con la sua ex Celia. Tano, che al momento vive a Vienna, invierà una lettera a suo padre dicendogli che non potrà partecipare alla festa di fidanzamento. Inoltre, il giovane comunicherà all’avvocato Felipe che ha ricevuto da Marcia un biglietto del treno per andare ad Acacias 38. Dunque, la domestica brasiliana avrebbe voluto fare una grande sorpresa al suo uomo, invitando Tano nel paese.

Quindi Alvarez Hermoso capirà subito che Marcia non è andata via di sua spontanea volontà, ma che è stata rapita. Infine, anche l'ispettore Mauro deciderà di indagare per scoprire dove è stata portata la giovane brasiliana.

Ramon crederà che sua moglie è incinta

Nei prossimi episodi della soap opera spagnola Una vita, in casa Palacios si effettuerà un rito di purificazione.

Nel frattempo, Carmen sarà costretta a sentire tutte le provocazioni di sua nuora, mentre Ramon crederà che sua moglie stia aspettando un bimbo, dopo aver visto alcuni suoi strani atteggiamenti. Ma l'uomo resterà deluso quando scoprirà che sua moglie non è incinta e che Carmen non sopporterà più gli atteggiamenti di Lolita.

Felicia accetterà la proposta di sposare Ledesma per salvare suo figlio

In queste prossime puntate, Felicia deciderà di accettare la proposta di matrimonio da parte di Ledesma per cercare di salvare suo figlio Emilio e si ritroverà costretta a passeggiare per Acacias 38 a braccetto con Ledesma. Infine, Jacinto inventerà alcune scuse per non partecipare agli allenamenti con Arantxa. Per scoprire come andranno avanti le prossime puntate della famosa soap opera spagnola Una vita, bisognerà attendere le anticipazioni spagnole.