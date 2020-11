Drammatici colpi di scena accadranno nella soap Una vita nel corso delle puntate trasmesse a inizio dicembre in Spagna. Gli spoiler in onda nel 2021 su Canale 5 annunciano l'arresto di Natalia Quesada, la nuova fidanzata di Felipe Alvarez Hermoso. In particolare, la giovane finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Felicia Pasamar.

Una vita, puntate spagnole: Felicia è stata avvelenata

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate spagnole trasmesse ad inizio dicembre sull'emittente La 1 raccontano che le indagini arriveranno ad una svolta a riguardo la morte di Felicia.

Tutto inizierà quando Marcos deciderà di scoprire cos'è successo realmente il giorno in cui sua moglie ha perso tragicamente l'esistenza.

Ben presto i telespettatori scopriranno che la Pasamar era stata avvelenata, tanto che Mendez si getterà a capofitto per affidare il colpevole alla giustizia.

Tutti i sospetti punteranno su Natalia, la sorella di Aurelio giunta nel quartiere di Acacias 38 per vivacizzare non poco la vita dei suoi residenti. A tal proposito, la giovane si avvicinerà pericolosamente ad Antonito con lo scopo di rovinare le nozze con Lolita. Poi, entrambi i fratelli Quesada diventeranno complici con Genoveva, se quest'ultima non sbagliasse una mossa. La darklady obbligherà Natalia ad avvicinarsi a Felipe per tenerlo sotto controllo.

Felipe e Natalia si innamorano

Secondo alle trame spagnole della soap opera si evince che Natalia accetterà di eseguire le direttive di Genoveva (Clara Garrido). Purtroppo il piano andrà male, visto che tra la giovane e Felipe nascerà un sentimento.

La darklady, a questo punto, proporrà alla sua alleata di far ingelosire l'avvocato, accettando la corte di Pierre Caron. Quest'ultimo, infatti, apparirà completamente invaghito della Quesada, tanto da minacciare di denunciarla alle autorità come spia della Germania se non rispetterà il piano. La Salmeron, a questo punto, chiederà aiuto ad Aurelio per mettere in salvo Natalia.

Per questo motivo, i due decideranno di rapire la ragazza per salvarla ed allontanarla da Acacias 38. Fortunatamente Felipe riuscirà ad impedire il tutto con la complicità di Jacinto ed Ignacio.

La Quesada viene arrestata per aver ucciso Felicia

Ma il peggio dovrà ancora avvenire, in quanto Natalia verrà arrestata mentre si trova tra le braccia di Felipe.

L'avvocato, a questo punto, si assumerà la difesa della sua amata dopo essere stata accusata di aver ucciso Felicia. Genoveva, nel frattempo, dirà ad Aurelio di non preoccuparsi per sua sorella visto che l'Alvarez Hermoso è un bravo legale. A tal proposito, quest'ultimo deciderà di coinvolgere la Salmeron nella difesa della Quesada. Per questo motivo, i due ex coniugi stringeranno un'alleanza per salvare la ragazza.