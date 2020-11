Domenica 22 novembre è stata trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 21:35 una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso. In uno dei blocchi è arrivata Taylor Mega, per raccontare un episodio legato ad Elisabetta Gregoraci. L'influencer ha spiegato di essere stata aggredita verbalmente dalla showgirl, nonostante le due non si fossero mai conosciute personalmente.

La versione della Mega

Taylor Mega ed Elisabetta Gregoraci in comune hanno Flavio Briatore. L'imprenditore piemontese dopo la fine del matrimonio con la showgirl calabrese, fu paparazzato in compagnia di Mega.

Nel salotto di Live-Non è la D'Urso, l'influencer ha confidato di avere incontrato Gregoraci casualmente in un hotel di Milano.

Stando al racconto della Mega, tra le due donne non correrebbe affatto buon sangue. Parlando con Barbara D'Urso, Taylor ha affermato: "All'epoca io non la conoscevo ed ero in un hotel a Milano". Nel corso del racconto la 27enne ha riferito di non avere mai saputo chi fosse Elisabetta. Poi, ha chiosato: "Lei però si è messa ad urlare in mezzo alla hall di questo albergo. Si era messa a gridarmi contro". La giovane di fronte alle urla della showgirl ha riferito di non avere avuto alcuna reazione. Al contrario avrebbe reagito con molta pacatezza, poiché avrebbe compreso che Elisabetta Gregoraci era ancora molto legata al suo ex marito Flavio Briatore: "Se non mi conosci perché mi urli contro?"

La 40enne avrebbe più volte urlato anche contro l'imprenditore piemontese: "C'è la tua ex vedi?" Taylor Mega ha spiegato che non aveva nulla da nascondere, poiché lei e Flavio erano usciti allo scoperto.

Le dichiarazioni della 27enne in realtà non sono nuove. In passato Mega aveva confidato che la liaison con Briatore era giunta al capolinea, anche per l'assidua presenza della Gregoraci. A distanza di anni Taylor Mega non ha mai capito la reazione spropositata della Gregoraci visto che anche lei era felicemente fidanzata con un altro uomo.

Taylor delusa per come è andata con Briatore

Sulle pagine del settimanale Chi, la 27enne aveva confidato di essere rimasta molto delusa per come erano andate le cose con Flavio Briatore. I due dopo una lunga frequentazione, si erano lasciati nel peggiore dei modi. La giovane aveva riferito di essere innamorata persa dell'imprenditore, tanto che lo vedeva come il padre dei suoi figli.

A detta della Mega, la liasion con Briatore non venne interrotta per la grande differenza d'età. Al contrario avrebbe subito una battuta d'arresto per via della presenza ingombrante di Elisabetta Gregoraci. Come riportato dalla Mega, lei e Flavio avrebbero cercato di avere una storia lontana dai riflettori per non far soffrire proprio Elisabetta e il piccolo Nathan Falco.