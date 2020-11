Continuano le vicende dei protagonisti delle soap partenopea Un posto al sole. Durante le puntate che andranno in onda dal 30 novembre al 4 dicembre Franco verrà informato che sua madre deve subire un delicato intervento al cuore e deciderà di partire per la Nuova Zelanda per poterle stare accanto. Niko continuerà ad essere ambiguo, mentre per Marina la situazione ai cantieri precipiterà. Cinzia, intanto, cercherà in ogni modo di non farsi scappare Cotugno.

Marina e Fabrizio in piena crisi

Per Marina e Fabrizio la situazione continuerà a peggiorare, con l'uomo che deciderà di arrendersi. Franco riceverà una preoccupante notizia dalla nuova Zelanda: la madre dovrà sottoporsi ad un complicato intervento chirurgico al cuore.

Boschi dovrà quindi riflettere sul da farsi: partire o meno per poter essere accanto a lei in un momento così difficile. Niko continuerà a comportarsi in modo scorretto e a raccontare bugie ai suoi familiari.

Ferri sempre più spietato

Marina cercherà in ogni modo di risollevare le sorti dei cantieri, ignara del fatto che Ferri e la sua complice Lara stiano ancora tramando alle sue spalle. Fabrizio invece getterà la spugna. Alberto dovrà fronteggiare le pressanti richieste di convivenza di Clara, decisa a riunire la loro famiglia. Palladini però dovrà rivedere i suoi piani a causa di una visita inaspettata. Renato, intanto, proverà a consolare la nipotina Bianca, ma non farà altro che complicare ulteriormente la situazione.

Alberto diviso tra Clara e Barbara

Alberto Palladini continuerà ad essere combattuto tra Clara e Barbara. Marina Giordano, delusa dal comportamento del compagno, si ritroverà da sola a gestire la crisi ai cantieri. Cinzia, pur di non perdere Cotugno, deciderà di sacrificarsi. Rossella, dopo essere stata accusata da Ilaria di essere una raccomandata, cercherà conforto in Ornella, ma alla fine sarà ancora una volta Patrizio a rincuorarla.

Alberto, invece, proverà ad assecondare gli approcci di Barbara pur di tenersi il nuovo lavoro nella sua azienda.

Cinzia scoprirà un lato inaspettato del carattere di Cotugno, mentre Bice cercherà in ogni modo di evitare di partire par Ischia con lui. Intanto Massaro, il marito di Bice, farà una sconcertante scoperta.

La partenza dei coniugi Boschi

Franco e Angela saranno pronti a partire per la Nuova Zelanda, mentre Niko comincerà ad avere dei problemi anche nella gestione di suo figlio Jimmy. Rossella si riavvicinerà molto a Patrizio, ma Ilaria non rinuncerà a tormentare il ragazzo. Massaro stenterà a credere che sua moglie possa avere una relazione con Cotugno.