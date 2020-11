Domenica 22 novembre su Canale 5, appuntamento con un nuovo episodio di Beautiful, dove le vicende riprenderanno dal traumatico risveglio di Ridge dopo la sbornia della sera precedente. Lo stilista non ricorderà nulla di quanto avvenuto e si troverà a dover riscostruire i pezzi di ciò che è accaduto solo con l'aiuto di Shauna. La donna si prenderà cura di lui portandogli la colazione. Intanto Brooke sarà sempre più in ansia per il marito visto che avrà passato la notte fuori casa.

Beautiful, anticipazioni: Ridge ancora confuso dopo la sbornia

Nelle ultime puntate di Beautiful i fan della soap americana hanno assistito al traumatico risveglio di Ridge dopo l'ubriacatura della sera prima.

Lo stilista sarà stupito nel trovarsi accanto Shauna, la quale lo aiuterà a ricostruire gli ultimi accadimenti. La donna sarà molto premurosa con lui e gli porterà la colazione a letto. Brooke intanto, sarà sempre più preoccupata per l'assenza di notizie del marito e avrà timore che gli sia capitato qualcosa, visto che non avrà mai risposto né alle chiamate né ai suoi messaggi. Shauna invece, continuerà a ringraziare Ridge per il fatto di aver acconsentito alla scarcerazione di Flo.

Ridge sconvolto di trovarsi accanto a Shuana

Dando uno sguardo alla nuova trama di Beautiful del 22 novembre, Ridge sarà ancora molto confuso e si accorgerà ben presto di avere il cellulare scarico. Forrester sarà preoccupato per la reazione di Brooke visto che avrà passato la notte fuori casa senza dare notizie di sé.

Pian piano Forrester, con l'aiuto di Shauna, ricostruirà i fatti che l'hanno portato a dormire in una camera del Bikini Bar. Per Ridge non sarà facile mettere insieme tutti pezzi, visto che avrà i classici sintomi del post sbornia e faticherà a comprendere il motivo per il quale Shauna è lì con lui.

Beautiful, trama 22 novembre: Brooke in ansia per Ridge

Nel corso della della puntata domenicale di Beautiful inoltre, si vedrà Brooke sempre più in ansia per le sorti del marito. Sarà Eric a cercare di rassicurarla, dicendosi sicuro che al figlio non sia capitato nulla di male. Secondo il padre di Ridge infatti, una notte lontani, potrebbe essere il prezzo da pagare per tornare a rasserenare gli animi.

Detto ciò, dando un sguardo alle successive puntate di Beautiful, non tarderà ad arrivare il momento in cui Ridge capirà di aver dormito con Shauna, la quale lo rassicurerà sul fatto che tra loro non sarà successo nulla. Nonostante ciò, Forrester farà promettere a Fulton di mantenere il segreto sulla vicenda, soprattutto con Brooke. Successivamente, Ridge farà ritorno a casa, facendo tirare un sospiro di sollievo alla moglie, ignara di tutto ciò che è avventi tra lui e Shauna.