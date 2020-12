Saranno tanti e di vari generi i film che verranno trasmessi in tv per Natale. La programmazione televisiva Rai e Mediaset per i giorni della vigilia, del 25 dicembre e di Santo Stefano prevede la messa in onda di film di animazione, commedie cult, pellicole romantiche e lungometraggi avventurosi. I grandi assenti dei palinsesti natalizi della televisione generalista e commerciale di quest'anno sono Neverending Story e Miracolo per la 34° Strada, ma queste eventuali defezioni sono rimpiazzate da opere cinematografiche assolutamente degne di nota. Oltre a questo, non è detto che le predette pellicole non vengano mandate in onda per il periodo di Capodanno o della Befana.

I film in tv per la Vigilia di Natale

Quest'anno la fascia prime-time della vigilia di Natale su Rai1 non sarà occupata dalla Santa Messa in Vaticano, che si svolgerà con un paio di ore di anticipo, ma da "Heidi", film che ha tra gli attori protagonisti il compianto Bruno Ganz. Nella stessa fascia oraria su Rai 2 andrà in onda "Alla ricerca di Dory" che precederà "Un Natale molto bizzarro". Su Rai 3, invece, giovedì 24 dicembre verrà trasmessa la pellicola "Una notte al museo", in seconda serata, alle 23.55 circa.

Nel palinsesto televisivo di Canale 5 per la vigilia di Natale l'unico film previsto è "Miss Detective" alle 16.20, mentre Italia 1 inizierà a proporre lungometraggi già di prima mattina, alle 7.25, con "Pippi Calzelunghe e il tesoro di Capitan Kid", per poi mandare in onda il film di animazione "Balto", nel primo pomeriggio, seguito alle 16 da "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato".

Nell'ultimo quarto di giornata il secondo canale Mediaset trasmetterà prima "Il Grinch", alle 19.30, e poi l'immancabile commedia cult Una poltrona per due di John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Chiuderà il cerchio "Elf" con Will Ferrell.

Nella programmazione di Rete 4 di giovedì 24 dicembre spiccano invece tre film: "Cantando sotto la pioggia", alle 9.05, "I ponti di Madison County", alle 15.30, e "7 spose per 7 fratelli", alle 21:20.

A Natale 'Polar Express' e 'Hugo Cabret'

Nel corso del pomeriggio di venerdì 25 dicembre il palinsesto di Rai 1 per Natale propone "Belle & Sébastien" e "Con amore Babbo Natale". In prima e in seconda serata andranno poi in onda "Gli eroi del Natale", alle 21.40, e "Hugo Cabret" alle 23.15. Per il giorno in cui si celebra la Santissima Natività Rai 2 offre "Natale al Plaza" alle 21.05, mentre Rai 3 prosegue sulla falsariga della serata precedente proponendo "Una notte al museo 2 – La fuga", poco dopo la mezzanotte.

Riguardo alle reti Mediaset, la prima serata natalizia di Canale 5 prevede "Natale da Chef", con Massimo Boldi, mentre Italia 1 continuerà ad assumere le sembianze di una multisala con tanti film a tutte le ore. Si parte alle 8:45 con "Balto 2 – Il mistero del lupo", seguito alle 10:25 da "Balto – Sulle ali dell’avventura", alle 14:05 da "Dennis la minaccia" e alle 16:05 da "Dennis la minaccia di Natale". Nel preserale, a partire dalle 19:30, verrà trasmesso "Polar Express", con Tom Hanks.

Molta variegata anche la proposta cinematografica natalizia di Rete 4 che si apre alle 9:05 con "Sono un fenomeno paranormale", prosegue in orario di pranzo con "Fantozzi 2000 – La clonazione", alle 13:00 e "Il conte di Montecristo" alle 15:00. Il titolo della prima serata è il leggendario "Via col vento" che inizierà alle 20:30.

Santo Stefano con 'Il Ciclone' e 'Il Diario di Bridget Jones'

La programmazione cinematografica della Rai per Santo Stefano è concentrata soprattutto nel dopocena. Rai 1 propone "Un bebè per Natale" alle 22.50, Rai 2 "Natale alle Hawaii" alle 21:05, mentre Rai 3 dapprima trasmette "Ballerina" alle 20:30 e poi "Loving Vincent" alle 22.

Su Canale 5 sarà possibile vedere "Harry Potter e i doni della morte – Parte 2", e poi "Il diario di Bridget Jones". Italia 1 mette in palinsesto "Calzelunghe e i pirati di Taka-Tuka", alle 07:30, "Il ritorno di Prancer – La renna di Babbo Natale" nel primo pomeriggio, "Mi sono perso il Natale", alle 16:10, "Fred Claud – Un fratello sotto l’albero", nel preserale, "Il ciclone" di Leonardo Pieraccioni nella fascia prime-time e "Jack Frost" sul finire della giornata.

Oggettivamente molto interessante il trittico di film dell'ultimo quarto di giornata del 26 dicembre su Rete 4 con "SuperFantozzi" alle 19:30, "The Terminal", con Tom Hanks, alle 21:20, e "About a Boy", con Hugh Grant, a mezzanotte.