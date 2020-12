Cambio programmazione in arrivo per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Mai come quest'anno, la durata di questa edizione è decisamente extra-large e gli ascolti stanno premiando la trasmissione con picchi del 21%. Le anticipazioni in merito alla messa in onda del reality show, però, rivelano che per qualche settimana ci sarà uno stop alla messa in onda della doppia puntata settimanale del venerdì. Il GF Vip, quindi, osserverà dei turni di "riposo" ma intanto la durata è stata allungata ulteriormente e Mediaset avrebbe scelto di posticiparla a fine febbraio 2021.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: saltano le puntate del 1° e dell'8 gennaio 2021

Nel dettaglio, il palinsesto di programmazione del Grande Fratello Vip rivela che, dopo la puntata speciale di giovedì 31 dicembre che sarà un vero e proprio "Veglione" di fine anno, il reality show non tornerà in onda venerdì 1° gennaio.

Al posto dell'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà trasmesso un film in prima visione assoluta: trattasi di Un Natale a 5 stelle con Massimo Ghini che si sfiderà con lo show evento Danza con me, condotto da Roberto Bolle, in onda la sera di Capodanno sulla rete ammiraglia Rai.

Ma questo non sarà l'unico stop previsto al venerdì sera per il GF Vip. Le anticipazioni riportate sul web, infatti, rivelano che anche il prossimo 8 gennaio 2021 il reality non sarà trasmesso in prime time su Canale 5.

Il GF Vip resta confermato di lunedì sera

Per quella serata, infatti, Mediaset ha scelto di far riposare ancora un po' la trasmissione di Signorini e di trasmettere il finale della prima stagione di Fratelli Caputo, la nuova serie tv con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci che, al debutto, ha appassionato una media di circa tre milioni e mezzo di spettatori.

Restano confermati, invece, gli appuntamenti del lunedì sera con il Grande Fratello Vip: quello del 4 e 11 gennaio e successivamente la trasmissione tornerà in onda di nuovo al venerdì sera, a partire dal 15 gennaio.

Slitterebbe ancora la finale del Grande Fratello Vip 5

Intanto, complici gli ottimi ascolti che la trasmissione sta registrando nel corso di queste settimane, in casa Mediaset sembrerebbe che abbiano preso in seria considerazione l'ipotesi di allungare nuovamente la durata complessiva di questa quinta edizione del GF Vip.

L'idea sarebbe quella di non far chiudere i battenti il prossimo 15 febbraio ma di andare avanti ancora per altri 10 giorni. La finalissima di questa edizione, infatti, sarebbe in programma per il 26 febbraio in prime time su Canale 5.