Beautiful terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche nella settimana di Natale. Dalle anticipazioni la soap tv americana non andrà in onda solo il 24 e il 25 dicembre. Le nuove trame riprenderanno dal momento in cui Flo svelerà a Katie e a tutta la famiglia di essere la donatrice. La reazione delle Logan sarà di stupore ma, mentre Katie la ringrazierà per averle salvato la vita, Brooke non riuscirà ad essere solidale con lei e non crederà alla sua buonafede. La moglie di Ridge inoltre, continuerà a discutere con il marito proprio di Shauna e Thomas, mentre Wyatt andrà a trovare Flo dopo aver saputo del suo gesto di generosità.

Beautiful, anticipazioni: Flo confessa di essere la donatrice

Le puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 dicembre saranno incentrate su Katie e sulla buona riuscita del trapianto di rene. Shuana consiglierà a Flo di svelare alle sorelle Logan che è lei la donatrice anonima. Nel frattempo, Wyatt e Sally si occuperanno della piccola Beth mentre Hope e Liam saranno in ospedale da Katie. Ad aiutarli nella cura della bambina, ci sarà il piccolo Douglas. In ospedale, Flo dirà alla famiglia Logan di essere lei la donatrice misteriosa e la reazione sarà di stupore. Tutti saranno senza parole e subito Brooke e Hope non crederanno affatto alla sua buonafede.

Beautiful, spoiler al 26 dicembre: Katie ringrazia Flo, Brooke no

In Beautiful, dopo la rivelazione di Flo, Katie non potrà fare a meno di ringraziarla per il gesto coraggioso, che avrà permesso a Will di avere ancora la sua mamma e a Bill una moglie.

Il fratello Storm questa volta, sarebbe orgoglioso di lei. Wyatt e Sally, saputo che la donatrice del rene è Flo, discuteranno dell'argomento e Spectra inviterà il fidanzato a non farsi impietosire dal suo gesto. Ridge invece, cercherà di convincere Brooke a fare un passo verso Flo, ma la donna sarà irremovibile e non avrà nessuna intenzione di perdonarla, nonostante la nipote abbia salvato la vita a Katie.

Beautiful, trame 20-26 dicembre: Wyatt va a trovare Flo

Nel corso degli episodi di Beautiful in onda sino al 26 dicembre, Brooke non esisterà a scagliarsi ancora contro Thomas, dicendo che lo perdonerà solo se si farà ricoverare in una clinica per la riabilitazione. Ridge ancora una volta prenderà le difese del figlio e questo farà sorgere nuovi attriti tra i due coniugi con Brooke che accuserà il marito di essere sempre pronto a difendere Shauna e Thomas.

Quest'ultimo in seguito, origlierà una conversazione tra il padre e Shauna nella quale la donna confesserà a Ridge di averlo baciato durante la notte passata insieme. Wyatt invece, andrà a trovare Flo e si complimenterà con lei per aver donato il rene a Katie, salvandole la vita.