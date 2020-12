Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre, Katie Logan sarà molto preoccupata per le sue condizioni di salute e dovrà trovare un donatore compatibile il prima possibile. In seguito Flo penserà di aiutare sua zia, così deciderà di eseguire delle analisi specifiche, per scoprire la sua compatibilità con Katie. Successivamente Florence scoprirà di essere compatibile e inaspettatamente deciderà di sottoporsi all'operazione. Nel contempo Steffy Forrester si renderà conto che suo padre e Brooke hanno interrotto la loro relazione e sarà notevolmente stupita dalla scoperta.

Successivamente sarà Ridge a confermare la notizia a sua figlia e gli racconterà tutti i dettagli della vicenda, compresa la notte trascorsa insieme a Shauna.

Spoiler Beautiful: Steffy scopre che Ridge e Brooke si sono lasciati

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 14 al 18 dicembre, Steffy scoprirà che suo padre e Brooke hanno deciso di separarsi e rimarrà assai sconvolta dalla triste notizia. In seguito Ridge deciderà di confessare alla figlia di aver trascorso, ubriaco, una notte insieme a Shauna Fulton e di non ricordare nulla di quello è successo, inoltre avviserà Steffy del fatto che Brooke è venuta a scoprire tutta la vicenda. Nel frattempo Katie sarà ancora ricoverata all'ospedale, la donna si confronterà con Bill Spencer e con sua sorella Brooke e rivelerà ai due di essere assai in ansia per il trapianto di rene, poiché dovrà trovare un donatore compatibile e per lei non sarà una cosa molto facile.

Florence vuole aiutare Katie in segreto

Katie sarà notevolmente preoccupata per la sua sorte e comincerà a perdere le speranze. Frattanto Florence Fulton farà le analisi e risulterà idonea per diventare una possibile donatrice di rene, così deciderà di aiutare Katie, ma in segreto. Successivamente Katie riceverà una bellissima notizia: all'improvviso è stato trovato un donatore compatibile e presto potrà essere operata.

Subito dopo la novità arriverà anche alle orecchie di Brooke, Will, Donna e Bill e tutti saranno notevolmente felici di scoprire che Katie avrà una possibilità per guarire. Intanto, Florence dovrà sottoporsi all'operazione per salvare la vita a sua zia, ma non dirà nulla a nessuno. Tutta la famiglia Logan sarà molto felice del gesto del donatore sconosciuto, il quale così facendo permetterà a Katie di sopravvivere e molti saranno curiosi di sapere la sua identità, soprattutto per ringraziarlo.

Nel frattempo Shauna avrà in mente un piano e cercherà di approfittare della situazione.