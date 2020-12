Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, Can e Sanem trascorreranno altro tempo insieme. I due arriveranno addirittura a dormire insieme abbracciati, ma Polen rovinerà la magica atmosfera. CeyCey si sentirà costretto a rivelare la verità a Huma sul viaggio di Can e Sanem. Emre sarà sempre più geloso del rapporto tra Leyla e Osman.

La soap opera turca attualmente va in onda ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5 e racconta la storia d'amore romantica e travagliata tra Can Divit e Sanem Aydin.

DayDreamer, anticipazioni 13 dicembre: CeyCey rivela a Huma dove si trovano Can e Sanem

Nelle scorse puntate, Can e Sanem si sono ritrovati nello stesso hotel che si trova lontano da Istanbul, grazie a una soffiata di Emre che ha convinto la giovane a presentarsi lì. Stando alle anticipazioni, nella puntata che andrà in onda il 13 dicembre il fotografo e Aydin saranno impegnati in una terapia di gruppo. Intanto alla Fikri Harika ci saranno delle novità: Osman è molto richiesto come testimonial per una campagna. Pertanto, il giovane riuscirà ad ottenere un grande successo grazie al suo aspetto e al suo talento. Emre, però, continuerà ad essere geloso del fidanzato di Leyla, nonostante provi a mantenere un rapporto civile con lui. Huma si renderà conto dell'assenza del suo figlio maggiore e vorrà sapere a tutti i costi dove si trova Can.

La donna metterà alle strette CeyCey, il quale le rivelerà il luogo in cui si trovano il fotografo e Sanem. Una volta ottenute le informazioni che voleva, Huma si metterà in contatto con Polen e le chiederà di andare in quel posto. La giovane tenterà ancora di convincere Can a partire con lei.

DayDreamer, trama 13 dicembre: Can e Sanem dormono abbracciati

CeyCey sarà molto triste per aver rivelato il segreto di Can e Sanem alla signora Divit. Intanto, Osman metterà delle condizioni per la campagna a cui dovrà lavorare ed Emre non gradirà le sue pretese. Il minore dei Divit, infatti, sarà addirittura propenso a chiudere la loro collaborazione con il fidanzato di Leyla.

Deren riuscirà a farlo ragionare e lo metterà di fronte al fatto che sono i clienti a voler a tutti i costi Osman. Can e Sanem riusciranno a essere più vicini, soprattutto grazie all'aiuto del coach che li ha seguiti durante la terapia di gruppo. La giovane Aydin avrà un problema nella sua camera e Divit la inviterà a dormire con lui. Sanem accetterà e si renderà conto che il letto è molto scomodo. A quel punto, Can sarà costretto a invitarla nel suo letto e i due dormiranno abbracciati. Al loro risveglio, però, Polen interromperà la magia che si creerà in seguito alla notte trascorsa insieme.