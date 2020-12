Stando alle anticipazioni turche, nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno Can proporrà a Sanem di partire insieme. La giovane sarà molto combattuta, ma sa che i suoi genitori non accetterebbero il ritorno di fiamma con il fotografo. Aydin si dichiarerà pronta a lasciare Istanbul per partire con Divit.

La soap opera che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir va in onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 16:20. La fiction racconta la storia d'amore tra Can e Sanem, due giovani provenienti da mondi diversi ma perdutamente innamorati.

DayDreamer, spoiler turchi: Sanem decide di scappare con Can

Secondo le anticipazioni turche, nei prossimi episodi Sanem verrà a sapere che Yigit ha tramato alle sue spalle. Pertanto, la giovane deciderà di non voler avere più niente a che fare con l'editore. Il fratello di Polen le scriverà così una lettera di scuse in cui spiegherà di essersi comportato male con lei a causa della forte gelosia nei confronti di Can. Divit venderà la sua barca per saldare i debiti della Fikri Harika e Sanem, per ringraziarlo del suo aiuto, deciderà di ricomprarla. Can sarà molto felice del regalo ricevuto dalla sua amata e le dirà che ormai la barca è anche la sua. Pertanto, il giovane proporrà ad Aydin di utilizzarla per i loro viaggi alla scoperta del mondo.

I due innamorati ritorneranno insieme, ma Sanem saprà che i suoi genitori potrebbero rappresentare un ostacolo. Nihat e Mevkibe, infatti, non perdoneranno facilmente a Can il fatto di aver abbandonato la loro figlia. A quel punto, il fotografo chiederà a Sanem di andare via per due anni da Istanbul. Inizialmente la giovane sarà molto combattuta, ma in seguito si convincerà a vivere finalmente la sua storia d'amore con Can prima delle nozze.

Sanem penserà che l'unico modo per far accettare di nuovo il suo fidanzato dalla famiglia sarà quello di allontanarsi per qualche anno da loro.

DayDreamer in onda in prima serata da gennaio

La soap opera turca più amata degli ultimi tempi attualmente va in onda ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5. Dal 21 dicembre, però, la fiction ritorna nel daytime pomeridiano e potrebbe andare a sostituire Uomini e Donne o Pomeriggio 5.

I due programmi, infatti, si prenderanno una pausa durante le festività natalizie. C'è anche un'altra novità che riguarda la messa in onda di DayDreamer: a partire da gennaio, la soap verrà trasmessa in prima serata su Canale 5. La data di inizio dovrebbe essere quella del 14 gennaio e non è ancora chiaro per quanto tempo si prolungherà. La soap opera turca, infatti, è ancora lontana dalla sua fine e i fans della storia d'amore tra Can e Sanem saranno felici di questo acceleramento delle puntate.