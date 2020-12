Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Mevkibe sospetterà della fedeltà di Emre nei confronti di sua figlia. Can, intanto, deciderà di non ripartire dopo aver letto il libro di Sanem.

La soap opera turca attualmente va in onda ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5 e racconta delle vicende che ruotano attorno alla storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin.

DayDreamer, anticipazioni turche: Mevkibe sospetta di Emre

Secondo le anticipazioni, dopo un anno dalla partenza di Can suo fratello si troverà senza lavoro. La Fikri Harika, infatti, fallirà a causa della cattiva gestione degli affari del minore dei Divit.

Pertanto, Emre e Leyla saranno sposati e andranno a vivere con Nihat e Mevkibe per i primi tempi. Il giovane fingerà di uscire ogni mattina per andare al lavoro, ma in realtà sarà disoccupato. Sua moglie proverà a convincerlo a parlare con i suoi genitori e a dirgli la verità. Emre, però, non vorrà rivelare ancora come stanno realmente le cose, in quanto sarà molto speranzoso di trovare un nuovo impiego. Durante la conversazione con suo marito, Leyla proverà anche a fargli capire che devono risparmiare il più possibile e che quindi non è opportuno uscire di casa ogni giorno con la macchina. La situazione si farà complicata quando Mevkibe inizierà a insospettirsi di lui. La donna, infatti, si troverà ad ascoltare qualche telefonata di suo genero e penserà che l'uomo abbia un'amante.

Questo potrebbe indurre il minore dei Divit a dire la verità riguardo la sua condizione lavorativa, in modo da non far più insospettire i genitori di Leyla.

DayDreamer, trame turche: Can decide di non ripartire

Per quanto riguarda i risvolti nella storia d'amore tra Can e Sanem, i due si rivedranno dopo un anno. Il fotografo tornerà in città dopo dodici mesi dalla sua partenza, in quanto lascerà Istanbul dopo che la sua fidanzata lo accuserà di aver bruciato il suo libro.

In realtà, saranno Yigit e Huma a determinare la rottura della storia tra Can e Sanem. Pertanto, al ritorno del fotografo a Istanbul, il maggiore dei Divit sarà curioso di rivedere Sanem e sarà consapevole di non averla mai dimenticata. Dopo aver saputo che la giovane è stata ricoverata in una clinica in seguito alla sua assenza, Can deciderà di lasciare nuovamente la città.

Una volta raggiunta la barca, però, il fotografo si ritroverà tra le mani il libro scritto da Sanem durante la sua assenza. A quel punto, Can si renderà conto che forse c'è ancora qualche speranza con la donna di cui è innamorato. Aydin infatti racconterà nel suo primo libro la loro storia d'amore e dimostrerà anche lei di non aver mai dimenticato Can.