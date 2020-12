DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca trasmessa da Mediaset su Canale 5, continua ad appassionare i telespettatori italiani ogni domenica. Le anticipazioni, che riguardano la puntata in programmazione il 13 dicembre 2020 alle ore 16:20 circa, rivelano che Can Divit e Sanem Aydin trascorreranno la notte insieme in albergo. Polen (Kimya Gokclce Aytac), invece, si recherà nel luogo in cui si trovano il fotografo e l'aspirante scrittrice, mentre Osman (Ali Yagci) verrà scelto come modello da un cliente della famosa agenzia pubblicitaria di Istanbul.

DayDreamer, spoiler 13 dicembre: Can invita Sanem a dormire con lui

Nel corso della puntata di DayDreamer che verrà trasmessa da Mediaset domenica 13 dicembre, i riflettori saranno ancora ben puntati sulla vicenda amorosa che riguarda Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir), i quali avranno modo di ritrovarsi grazie a un seminario. Durante il suo alloggio in albergo la minore delle sorelle Aydin farà molta fatica ad addormentarsi a causa di un guasto dei riscaldamenti. A questo punto la fanciulla si recherà alla receptionist per chiedere un'altra stanza in cui poter passare la notte, ma non ci saranno più posti liberi. Assistendo alla scena e intuendo che si trova in difficoltà, il primogenito dei Divit inviterà l'aspirante scrittrice a dormire nella sua camera.

Successivamente la sorella di Leyla deciderà di accettare immediatamente la proposta del fotografo e di trascorrere la notte insieme a lui.

Polen si reca da Can e Sanem per mettere zizzania

Il mattino seguente Can e Sanem verranno svegliati improvvisamente dall'inaspettato arrivo di Polen in albergo. Le anticipazioni del nuovo episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda domenica 13 dicembre rivelano che la scienziata avrà intenzione di mettere zizzania tra la minore delle sorelle Aydin e il fotografo durante il seminario.

Nel frattempo Deren (Tugce Kumral), Emre (Birand Tunca) e Leyla (Oznur Serceler) scopriranno che un cliente dell'agenzia Fikri Harika ha scelto Osman come attore di un nuovo spot pubblicitario.

Per finire, Ceycey (Anil Celik) e Muzaffer (Cihan Ercan) si impegneranno a ideare un ottimo slogan per lanciare in commercio i nuovi prodotti biologici. In attesa di vedere in onda questa puntata, ricordiamo ai telespettatori che gli episodi della Serie TV turca già trasmessi su Canale 5 si possono rivedere in replica streaming online.

Per farlo basta accedere al sito web gratuito Mediaset Play oppure scaricando l'omonima applicazione disponibile anche per tablet e smartphone.