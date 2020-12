Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura di Huma. La mamma dei fratelli Divit si alleerà da subito con Yigit, credendo di poter contare sull'editore per separare una volta per tutte il figlio maggiore da Sanem. I piani della perfida donna, però, si ritorceranno ben presto contro di lei: Can assumerà un investigatore per spiare Yigit e questi verrà fotografato con Huma. Le malefatte dell'ex moglie di Aziz verranno portate allo scoperto?

Huma e Yigit complottano ancora insieme

La trame turche delle prossime puntate di DayDreamer si faranno sempre più intriganti.

Successivamente al suo ritorno a Istanbul e alla relativa scelta di non lasciare più la città, Can farà di tutto non solo per riconquistare la sua ex fidanzata ma anche per dimostrare che non era stato lui il colpevole un anno prima della distruzione del manoscritto di Sanem. A tal proposito, dopo aver appreso della proposta di matrimonio di Yigit a Sanem, Huma rivelerà l'assenza di telecamere di videosorveglianza all'interno del capanno del figlio maggiore, così Can assumerà un investigatore privato.

Can sospetterà, infatti, che Yigit non sia da solo ad allestire i suoi loschi piani e i suoi sospetti verranno presto confermati. L'investigatore seguirà il fratello di Polen a un incontro che lo vedrà protagonista proprio con Huma. Sebbene l'uomo di fiducia del maggiore dei fratelli Divit riesca a fotografare i due complici, non avrà modo di riferire a Can che si tratti di Huma.

L'investigatore, però, racconterà di essere in possesso di alcuni scatti in cui Yigit complotta con una donna.

Yigit minaccia Huma

Ben presto, quindi, Can potrebbe scoprire che la persona che ha aiutato fin dall'inizio Yigit a farlo allontanare da Sanem è proprio su madre. L'ironia del destino vorrà, inoltre, che le malefatte di Huma potrebbero venire a galla nel momento in cui la donna manifesterà l'intenzione di allontanarsi da Yigit.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Infatti, l'editore mostrerà segni di squilibrio mentale: non solo l'uomo sarà interessato a Sanem in modo ossessivo ma si comporterà in modo moto strano, tant'è che lui stesso confesserà a Huma di aver dato fuoco al capanno dove abitava Can in seguito al suo ritorno a Istanbul.

Huma, in ogni caso, avrà a che fare con una minaccia: Yigit, mettendo in mostra ancora una volta il suo lato oscuro, minaccerà la mamma dei Divit di far conoscere a tutti le sue macchinazioni qualora non volesse essere più sua complice.

È chiaro che il futuro del rapporto tra Huam e suo figlio, già difficile da anni, potrebbe subire un brusco peggioramento. Frattanto, l'insistenza di Yigit nei riguardi di Sanem non farà altro che avvicinarla ancora di più a Can.