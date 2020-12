Nelle prossime puntate di DayDreamer, durante la festa di compleanno di Can, il piano messo in atto da Huma e Polen (per separare il fotografo da Sanem) sarà un fiasco fin dal principio. La donna cercherà, in maniera più o meno sottile, di mettere a disagio la ragazza e la sua famiglia davanti agli amici "altolocati" di Can, ma non ci riuscirà.

Sanem regala a Can un libro con i loro ricordi

Huma, inoltre, non potrà immaginare che quella che avrà una brutta sorpresa sarà lei. Infatti, tutto inizierà al momento del taglio della torta, che verrà portata in salone da mamma Divit e Polen. Sanem consegnerà a Can il suo regalo: un libro che, attraverso alcune foto, racconta la loro storia.

Un regalo che verrà disprezzato da Huma, mentre Polen si renderà conto che Can e Sanem sono più uniti che mai e che forse sarebbe arrivato il momento di arrendersi e di lasciare che la coppia possa vivere tranquillamente la loro storia d'amore. Huma, però, sentenzierà con un "mai", per lei tra Can e Sanem non c'è nulla di serio e lotterà fino a quando non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo.

Can chiede in sposa Sanem

Successivamente sarà Can a fare una bella "sorpresa" alla madre, dicendole che ha un regalo in serbo per lei. Dalla tasca estrarrà un astuccio contenente un anello, si rivolgerà verso Nihat chiedendogli il consenso per ciò che andrà a fare. Con un cenno del capo papà Aydin dirà di sì, così Can chiederà a Sanem se vuole diventare sua moglie.

Dopo aver ottenuto un gesto di approvazione da parte del padre, la giovane Aydin risponderà di sì. Huma e Polen rimarranno sbigottite e arrabbiate davanti al gesto fatto da Can, riusciranno a lasciar perdere i loro piani e a fare in modo che Can e Sanem possano vivere serenamente la loro storia?

In tutto ciò come la prenderanno gli Aydin? La famiglia rientrerà a casa elettrizzata, evidentemente Sanem non si sarebbe mai aspettata di andare via dalla festa di compleanno di Can con l'anello al dito.

Huma dice a Can che Polen è ancora innamorata di lui

Mentre a casa sua Can ammirerà il regalo che gli ha fatto Sanem, realizzato anche grazie alla complicità di Emre. Il fotografo esclamerà che è il regalo più bello che ha ricevuto. Huma, stizzita, gli dirà di vergognarsi, in fondo ha ricevuto altri bei regali (tipo la festa di compleanno da lei organizzatagli).

Can, però, non ci farà caso e osannerà anche le pietre lunari regalategli dagli Aydin. Solo dopo un gesto di Emre capirà che forse è il caso di ringraziare anche la madre.

In quell'occasione Huma evidenzierà che non sarebbe riuscita a fare nulla senza l'aiuto di Polen e sottolineerà che Polen lo ama veramente e lui non può fare finta di niente. Il fotografo, però, confermerà alla madre che lui ha occhi solo per Sanem e che forse è arrivato il momento che anche lei capisca il loro amore. Riuscirà Huma a mettersi finalmente da parte?