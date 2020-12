Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Sanem colpirà alla testa Can poiché sarà convinta di essere stata presa alla sprovvista da un orso. I due, tuttavia, trascorreranno del tempo nel bosco che li porterà ad avvicinarsi molto. Can e Sanem, infatti, saranno alla ricerca di un ragazzino che si è allontanato dalla sua abitazione.

La soap opera andrà in onda il 26 dicembre alle ore 15:10 circa su Canale 5.

DayDreamer, anticipazioni turche: Yigit darà fuoco alla casa di Can

Stando alle anticipazioni turche, nelle prossime puntate ci sarà il ritorno a Istanbul di Can dopo un anno dalla sua partenza.

Da quel momento, i rapporti con Sanem saranno molto cambiati e la giovane sarà molto arrabbiata con il suo ex fidanzato per averla lasciata senza preavviso.

Quando il fotografo tornerà in città per incontrare suo padre, il giovane farà di tutto per dimostrare la sua innocenza a Sanem sull'incendio del suo primo manoscritto. Yigit, infatti, farà in modo che la colpa ricadrà su Can e questo porterà i due protagonisti della soap ad allontanarsi. I suoi tentativi di dimostrare che a bruciare il libro di Aydin è stato in realtà l'editore, porteranno il maggiore dei Divit a rischiare la vita in alcune occasioni. Il fotografo, infatti, fingerà di essere in possesso di alcuni filmati che incastrerebbero Yigit e questo porterà l'editore a dare fuoco all'abitazione di Can.

Il fratello di Polen, a tal proposito, non riuscirà ad entrare nella casa del fotografo per prendere quei video e deciderà di incendiare l'intera capanna. Can entrerà nell'abitazione solo per recuperare l'unico ricordo di Sanem: il foulard che tempo prima lei gli aveva donato.

DayDreamer - Le ali del sogno, spoiler turchi: Can e Sanem trascorrono del tempo nel bosco

Il gesto del fotografo sarà in grado di avvicinare momentaneamente i due giovani, al punto che Aydin curerà le ferite che Can avrà riportato in seguito all'incendio. I due innamorati, inoltre, saranno costretti a collaborare nella ricerca di un bambino che si sarà allontanato dalla sua casa.

Il fotografo si renderà conto di sapere dove potrebbe essere il ragazzino, in quanto i due avranno una conversazione poche ore prima dell'accaduto. Una volta che il bambino verrà ritrovato, Can e Sanem trascorreranno qualche ora insieme nel bosco. Aydin deciderà di allontanarsi per dimostrare al fotografo di sapersela cavare da sola, ma mentre sarà alla ricerca della strada per tornare a casa, Can apparirà alle sue spalle. A quel punto, Sanem gli darà un colpo in testa con un ramo, convinta di essere stata raggiunta da un orso. Il fotografo approfitterà della situazione e fingerà di aver perso i sensi, pur di stare vicino alla giovane.