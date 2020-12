Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno entrerà in scena un nuovo personaggio chiamato Bulut. Il giovane farà perdere la testa a Deren e proverà a far riappacificare Can e Sanem. Intanto, Muzzafer e CeyCey cercheranno di fondare nuovamente la Fikri Harika, che avrà come sede proprio la casa di Aydin.

La soap opera turca va in onda attualmente ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5. La fiction è incentrata sulle vicende che ruotano attorno a Can e Sanem, due giovani molto diversi che si innamoreranno l'uno dell'altro.

DayDreamer, spoiler turchi: Deren incontra Bulut

La seconda stagione di DayDreamer - Le ali del sogno inizierà con la presentazione di nuovi personaggi. Oltre alla psicologa Deniz, infatti, i telespettatori conosceranno anche il volto di Bulut. Il giovane sarà presentato come un caro amico di Sanem e proverà a farla riappacificare con Can. Il personaggio verrà introdotto nella storia quando, per puro caso, incontrerà Deren. La donna sarà in grave difficoltà poiché sarà costretta a raggiungere la casa di Sanem attraverso una strada ricoperta di fango. A quel punto, Bulut si offrirà di aiutarla e la prenderà in braccio. Questo gesto indispettirà la direttrice creativa, la quale non apprezzerà i modi del giovane.

Pertanto, la casa di Sanem diventerà la nuova sede della Fikri Harika, fondata nuovamente da Muzzafer e CeyCey. La giovane, infatti, lascerà la casa di Mevkibe e Nihat per andare a vivere con la sua nuova amica Deniz.

DayDreamer, anticipazioni turche: Bulut aiuta Can e Sanem a riappacificarsi

Nonostante il loro primo incontro non sia stato dei migliori, Deren si sentirà molto attratta da Bulut.

I due, infatti, saranno costretti a trascorrere molto tempo insieme, in quanto la direttrice creativa farà ancora parte dell'azienda e il giovane frequenterà molto casa di Sanem. Con il passare del tempo, pertanto, sarà chiaro che Deren inizierà a provare qualcosa per il giovane misterioso, nonostante faccia di tutto per non farlo notare.

La donna, presa dall'imbarazzo, eviterà in ogni modo di trascorrere del tempo sola con lui. Bulut, intanto, si rivelerà essere un personaggio molto importante anche per quanto riguarda la storia d'amore tra Can e Sanem. Essendo diventato un caro amico di Aydin, il giovane deciderà di aiutare la scrittrice a riconciliarsi con il suo amato. Sanem, nonostante siano trascorsi 12 mesi dalla sua partenza, dimostrerà di non aver mai dimenticato il fotografo. Yigit, dal suo canto, deciderà di non arrendersi e farà di tutto pur di allontanare i due innamorati e conquistare il cuore della scrittrice.