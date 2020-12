Tempesta mediatica su Samantha De Grenet nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2020 andata in onda il 28 dicembre. La romana è finita al centro di una polemica ed è stata particolarmente attaccata da Antonella Elia, per via delle parole pronunciate contro la concorrente Stefania Orlando. Tra le due gieffine non è corso buon sangue sin da subito. La grossa discussione è sorta quando Samantha stava lavando i piatti. Stefania non ha gradito che l'inquilina stava utilizzando le teglie per scolare le stoviglie. "Con queste si mangia", ha inveito Stefania. La replica di Samantha non si è fatta attendere affermando di lavare i piatti come meglio crede “Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene”, ha affermato in giardino, successivamente, Samantha De Grenet.

Durante uno sfogo ha anche minacciato di mettere le mani addosso a Stefania ribadendo più volte: "Ti uccido, ti asfalto".

Samantha De Grenet e Stefania Orlando hanno fatto pace

Il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha ripreso Samantha su queste parole che la romana ha confermato. “Se mi si mette in discussione sul mio essere madre non ci sto”, ha evidenziato Samantha. “Io e Stefania ci siamo scusate reciprocamente se abbiamo usato delle parole che abbiano infastidito l’altra”, ha detto De Grenet. Alfonso ha subito replicato: “Però hai appena confermato che le ridiresti quelle parole”. “Certo, perché per me non hanno un valore così negativo. Ti uccido, ti asfalto ma con le parole”, ha risposto la romana. A quel punto Stefania Orlando si è alzata in piedi affermando con tono convinto che lei e Samantha De Greneth hanno chiarito.

Antonella Elia contro Samantha De Grenet

Dallo studio è intervenuta l’opinionista Antonella Elia che ha definito stucchevoli Samantha De Grenet e Stefania Orlando. “Io sono qui e ho un ruolo. Mi hai dato dell’imbecille. Fai attenzione a come parli perché non sono come Stefania che dopo un giorno fa la pace”, ha detto Antonella in riferimento alla cinquantenne romana.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Elia ha poi proseguito dicendo: “Hai detto tre volte ti uccido a Stefania. Tu sei un bullo di quartiere Samantha. Vola basso perché hai una presunzione ed un’arroganza che ti tornano contro”. La concorrente del reality, a quel punto, ha sottolineato che non ha intenzione di fare pace con Antonella Elia. Ha preso, quindi, la parola Pupo, sollecitato da Alfonso Signorini, dicendo che Samantha ha confermato che ripeterebbe quelle parole.

“Ha detto che sono frasi circoscritte”. Ad Antonella Elia, però, non sono andate giù e ha affermato che Samantha dovrebbe chiedere scusa a milioni di persone.