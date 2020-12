Rivoluzione in corso al Grande Fratello Vip non soltanto per quanto riguarda i nomi dei nuovi concorrenti che entreranno a far parte del cast di questa edizione ma anche per le ospitate in studio da parte degli ex inquilini che sono stati già eliminati in queste settimane. Ci saranno delle novità da questo punto di vista, dato che il contratto dei "Vipponi" con il GF Vip terminava a dicembre e la produzione non sarebbe disposta a rinnovarlo a tutti per le restanti puntate serali in onda fino a febbraio 2021.

Rivoluzione ospitate in studio al GF ViP: ecco chi resta

Nel dettaglio, infatti, sembrerebbe che Alfonso Signorini stia cercando di trattenere in studio quei concorrenti che, pur essendo stati eliminati, possono ancora creare delle dinamiche interessanti con gli inquilini ancora in gioco.

Tra gli ex "Vipponi" entrati nelle grazie del conduttore del GF Vip ci sarebbero Elisabetta Gregoraci, protagonista del rapporto speciale che si è creato con Pierpaolo Pretelli, tra i volti più amati di questa edizione e possibile finalista.

Signorini vorrebbe ancora Francesco Oppini in studio al GF Vip

E ancora, Signorini vorrebbe ritrovare in studio anche Francesco Oppini dopo che nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di lui. Tra le preferite del conduttore per le puntate serali del reality show ci sarebbe anche Matilde Brandi. A questi tre concorrenti, potrebbero aggiungersi anche Fulvio Abbate, Guenda Goria e Myriam Catania. Di sicuro non ci sarà più Franceska Pepe, che già lo scorso lunedì aveva postato delle storie sul suo profilo ufficiale Instagram rivelando che non avrebbe più presenziato alle puntate serali del GF Vip.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, fervono i preparativi per lo speciale del Grande Fratello Vip in programma il prossimo 31 dicembre. Quest'anno, infatti, saranno i "Vipponi" del reality show condotto da Signorini a tener compagnia agli spettatori in attesa dell'arrivo del nuovo anno.

Il 31 dicembre lo speciale Capodanno con il GF Vip e tanti ospiti

A dare le prime anticipazioni su quello che succederà è stato proprio Alfonso Signorini che, durante la diretta a Casa Chi, ha ammesso che sarà una serata completamente diversa da quelle viste fino a questo momento. Per il veglione di Capodanno, infatti, non saranno previste nuove nomination, eliminazioni o confronti tra i concorrenti.

Al centro della serata del 31 dicembre ci sarà soltanto la musica, il divertimento e il padrone di casa del reality ha svelato che ci saranno dei veri e propri momenti di varietà che vedranno coinvolti i vari protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip.