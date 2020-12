Nella casa del Grande Fratello Vip si è acceso uno scontro tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Briatore, infatti, ha accusato l'influencer di aver mandato dei messaggi ambigui a Flavio. Adua Del Vesco ha preso le difese di Giulia e si è scagliata contro la showgirl, accusandola di far passare la ragazza per una "poco di buono".

Lo scontro tra Elisabetta e Giulia a causa di Flavio Briatore

Durante la puntata andata in onda il 30 novembre, Alfonso ha lanciato un Gossip all'interno della casa che riguarda Giulia ed Elisabetta. La showgirl ha fatto delle insinuazioni alquanto pesanti nei confronti dell'influencer: Gregoraci ha affermato che Salemi avesse cercato di avere un rapporto di convenienza con il suo ex marito Briatore, inviandogli messaggi per farsi ospitare gratuitamente nei suoi locali.

Giulia si è più volte difesa, affermando che il lavoro degli influencer consisterebbe anche nel fare pubblicità a chi lo richiede. Nonostante le due si siano più volte parlate, Elisabetta e Salemi non sono mai giunte ad una conclusione comune. Lo scontro tra le due potrebbe essere accentuato anche dalla presenza di Pierpaolo, il quale sembra avere una certa affinità con Giulia e questo avrebbe causato la gelosia di Gregoraci. Salemi, inoltre, ha accusato la showgirl di avere assunto un atteggiamento da snob nei suoi confronti. Ad alimentare la rabbia di Giulia è stata l'affermazione di Patrizia De Blanck durante la puntata andata in onda il 30 novembre. La donna ha dichiarato di aver parlato con Flavio e che quest'ultimo avrebbe detto che Salemi davvero ci provava con lui.

Adua Del Vesco prende le difese di Giulia Salemi

Il comportamento di Elisabetta non è certamente passato inosservato all'interno della casa e non è piaciuto a Rosalinda. Adua si è infatti sentita in dovere di prendere le difese di Giulia e si è scagliata contro Gregoraci: "La fai passare per una poco di buono".

Rosalinda ha sottolineato che la showgirl avrebbe fatto passare dei brutti messaggi e che di queste faccende bisognerebbe discuterne in privato. Adua ha poi sottolineato: "Flavio allora era il tuo ex marito, non stava con te". L'intervento di Rosalinda non è piaciuto per niente ad Elisabetta, la quale ha risposto a tono dicendole: "Se fosse capitato a te ti avrebbe dato fastidio".

La showgirl ha poi continuato affermando di non essersi mai intromessa nelle questioni di Adua, soprattutto quando non conosceva bene gli accaduti. Giulia è rimasta molto male per le parole di Gregoraci e di Patrizia e subito dopo la puntata si è confidata con Selvaggia e Giacomo. L'influencer ha affermato che Elisabetta non è la prima donna dello spettacolo che l'avrebbe fatta sentire inferiore.