È stato decisamente un Natale particolare quello trascorso dagli inquilini della casa più spiata d'Italia. Un 25 dicembre passato lontano dalla famiglia e dagli affetti più cari. Non sono mancate però sorprese e regali da parte dei parenti dei concorrenti che hanno voluto essere vicini ai loro familiari. Tra tutti i regali, c'è ne è stato uno alquanto particolare, che continua a far discutere e che ha suscitato dubbi e congetture sul suo significato. Un dono che ha gettato nello sconforto e nell'incertezza chi lo ha ricevuto. Stiamo parlando del regalo fatto da Natalia Paragoni per il suo fidanzato Andrea Zelletta.

L'ex tronista ha ricevuto un bigliettino con una frase molto fredda e una scatolina contenente una boccettina di profumo vuota.

Il regalo fatto da Natalia Paragoni al suo fidanzato Andrea Zelletta fa discutere

Il regalo particolare che Andrea ha ricevuto da Natalia, ancora continua a far discutere. In tanti, nella casa e non solo si chiedono quale sia il significato di questo gesto fatto in un giorno di festa. Andrea Zelletta è pieno di dubbi e spesso in lacrime non riesce a darsi una spiegazione. Nelle scorse ore, Dayane Mello ha lanciato delle pesanti insinuazioni. La trentunenne ha parlato di una vera e propria "Bomba" di cui però non può dire assolutamente niente. Un qualcosa che sarebbe successo prima che Andrea Zelletta entrasse nel reality e che spaventerebbe gli stessi autori del Grande Fratello Vip.

Di fronte a queste parole, Natalia Paragoni ha deciso di replicare sul suo profilo Instagram.

La replica di Natalia Paragoni alle parole di Dayane Mello

La fidanzata di Andrea Zelletta ha deciso di rompere il silenzio, dopo le polemiche che di sono scatenate nella casa e non solo, per lo strano regalo di Natale che ha fatto al suo ragazzo. L'ex corteggiatrice ha postato un messaggio nelle stories di Instagram.

Delle frasi in cui ha cercato di dare qualche spiegazione e di mettere a tacere le voci che stanno circolando in queste ore, in particolare quelle su presunti tradimenti. Natalia ha detto che da come sta leggendo, "le persone si stanno facendo troppi film mentali". Ha poi aggiunto, che ama il suo ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirebbe.

La fidanzata di Zelletta ha concluso con un grazie e con questa frase: "Fate andare meno la testa." Quale sarà dunque dopo queste parole, il significato del regalo fatto ad Andrea? Come mai ha scelto di scrivergli un messaggio di auguri così strano ed insolito? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni per capire cosa si nasconde dietro il gesto fatto da Natalia Paragoni proprio nel giorno di Natale.