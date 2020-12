Il Paradiso delle Signore andrà in onda dal 21 al 25 dicembre prima di una pausa natalizia e nelle ultime puntate trasmesse, al centro delle vicende è stata la storia tra Marcello e Roberta. La rottura dei due fidanzati ha lasciato a bocca aperta i fan della soap che hanno dovuto salutare la signorina Pellegrino, partita per Bologna. Federica De Benedittis, l'attrice che interpreta il ruolo della commessa, ha voluto ringraziare i suoi ammiratori in una lunga diretta su Instagram e ha risposto a molte delle loro domande. Su un possibile ritorno del suo personaggio, ha detto con ironia che Vittorio Conti è sempre pronto ad accogliere tutti e Roberta avrà sempre una porta aperta la Paradiso.

Federica De Benedittis commossa dall'affetto dei fan su Instagram

L'attrice di Roberta Pellegrino si è collegata con tutti i suoi fan attraverso il suo account Instagram, venerdì 18 dicembre, dopo la puntata che riguardava la partenza del suo personaggio a Bologna. Molto emozionata, ha ringraziato i numerosi telespettatori che hanno manifestato il proprio affetto e si è scusata per non aver risposto alle domande ricevute in precedenza per non spoilerare le puntate non ancora andate in onda. Federica De Benedittis ha raccontato di aver finito di girare già da due mesi e si è detta molto dispiaciuta per la fine del suo personaggio a cui si era molto affezionata. "Per noi attori è tanto incoraggiante avere il vostro supporto", ha spiegato Federica, sottolineando la bellezza e la fatica del lavoro quotidiano sul set di una soap.

In diretta anche Pietro Masotti e Gloria Radulescu

Durante la diretta è intervenuto anche Pietro Masotti, interprete di Marcello, che con simpatia ha salutato il pubblico e la sua amica e collega. I due attori hanno scherzato sulla presunta gravidanza di Federica De Benedittis che ha ancora una volta smentito le voci sulla dolce attesa. Sul perché dell'uscita di scena della attrice, la risposta è stata chiara: "Era giusto per me prendere una pausa".

Gli autori, di conseguenza, hanno seguito il percorso dell'attrice, adeguando la storia di Roberta all'uscita di scena.

Su Marcello, l'attore ha spiegato che si tratta di un buono costretto dalle vicende della vita a commettere delle azioni illegali. Masotti ha anche espresso la sua opinione sull'evoluzione della storia d'amore dei personaggi, dicendo che senza colpi di scena e con un lieto fine, sarebbe stato tutto molto noioso.

Se Marcello avesse detto la verità a Roberta, la ragazza sicuramente avrebbe rinunciato alla sua vita per lui e l'unica strada da seguire sarebbe stata quella drastica del tradimento.

Federica De Benedittis: 'Il Paradiso è sempre aperto'

Il Paradiso delle signore andrà in onda fino al 25 dicembre come specificato da Pietro Masotti, e la soap tornerà in onda con gli episodi inediti lunedì 4 gennaio. I due attori non hanno voluto fare spoiler in nessun modo sulle puntate ancora non trasmesse, ma hanno generosamente parlato per un'ora con i suoi fan. Sulla scena del furto, i due colleghi hanno ricordato con simpatia la corsa della ragazza, raccontando ai fan che oltre ai momenti di serietà, sul set si sorride spesso. Durante la diretta, Federica ha chiamato anche Gloria Radulescu, interprete di Marta, con cui ha ricordato il tempo trascorso insieme.

Il set, per gli attori, si è rivelato una vera e propria famiglia grazie all'affetto che si è creato e alla quotidianità con cui hanno vissuto i rapporti tra colleghi.

Evidentemente felice per il numeroso pubblico che ha risposto alla diretta, Federica De Benedittis ha salutato ancora una volta tutti, lasciando una piccola speranza riguardo un suo ritorno: "Il Paradiso è sempre aperto". L'attrice ha poi aggiunto: "Magari fa delle cose a Bologna e poi torna a Milano", scherzando sul titolare del grande magazzino, Vittorio Conti, sempre pronto ad accogliere tutti.