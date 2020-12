Il Paradiso delle Signore continua a sorprendere il pubblico con numerosi colpi di scena e, secondo le anticipazioni, giovedì 17 dicembre ci sarà una puntata che terrà con il fiato sospeso. Marcello sarà ricattato dal Mantovano, che arriverà a mettere in pericolo la vita di Roberta, mentre Giuseppe comincerà a sospettare che Agnese e Armando non siano soltanto amici. Intanto, in trattoria viene programmata una serata in onore di Marcello e Roberta Pellegrino, ma il ragazzo non si presenterà alla cena. Quindi Roberta andrà a cercarlo e resterà sena fiato di fronte alla scena che vedrà.

Intanto, il rapporto tra Agnese e Armando sarà messo a dura prova a causa del pochissimo tempo a loro disposizione, mentre Gabriella parlerà con Salvatore di sua madre.

Trama 17 dicembre: viene programmata una serata in trattoria per Roberta e Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 17 dicembre, raccontano che per Marcello arriverà un momento davvero duro. Il Mantovano capirà il punto debole del ragazzo e lo ricatterà, dicendogli che se non dovesse eseguire alla lettera i suoi ordini tirerà in ballo Roberta, la cosa più cara che ha.

Nel frattempo, tutto sarà pronto in trattoria per dare inizio alla serata che le Veneri hanno organizzato per i due fidanzati in partenza, ma Barbieri non si presenterà all'incontro. Roberta inizierà a preoccuparsi per lui e uscirà a cercarlo. Davanti agli occhi della signorina Pellegrino si presenterà una scena a cui stenterà a credere e che la farà restare di sasso.

Agnese e Armando saranno messi a dura prova nella nuova situazione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 dicembre rivelano che, nella puntata in onda giovedì, Giuseppe comincerà a rendersi conto dell'importanza che Armando ha acquistato per la sua famiglia durante la sua assenza. Inoltre, il signor Amato sospetterà fortemente che tra l'uomo e Agnese ci sia qualcosa che vada ben oltre il sentimento di amicizia, ma deciderà di tenere per sé i dubbi, per non alimentare la tensione dovuta al suo improvviso ritorno.

Nel frattempo, Gabriella confiderà a Salvatore di aver notato molto imbarazzo da parte di Agnese durante la sua visita al Paradiso delle signore, accompagnata da suo marito. In caffetteria, inoltre, ci sarà un nuovo cameriere che potrebbe sostituire Marcello, ma le cose potrebbero non andare come previsto.

La storia d'amore tra Armando e la signora Amato, intanto, sarà messa a dura prova a causa del tempo misurato che i due avranno per vedersi.

Anche se la coppia era già abituata alla clandestinità e a combattere per la serenità, dopo il ritorno di Giuseppe tutto sembrerà ancora più complicato per i due innamorati.