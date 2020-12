Dopo la celebrazione della messa in anticipo di due ore, in agenda la sera della Vigilia di Natale, nella tarda mattinata di venerdì 25 dicembre Papa Francesco riapparirà sugli schermi di Rai 1 per l'annunciazione del messaggio natalizio e per la tradizionale impartizione della Benedizione Urbi et Orbi "ai vicini e ai lontani". Diversamente dagli altri anni, però, nell'ottica di evitare assembramenti in piazza, il Pontefice non si affaccerà dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro ma sarà collegato dall'Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano.

Gli altri appuntamenti dell'agenda natalizia di Papa Francesco

Il primo appuntamento di rilievo con Papa Francesco per i giorni 24, 25 e 26 dicembre sarà la Messa della Vigilia di Natale in Vaticano, che verrà officiata la sera di giovedì 24 dicembre alle 19:30.

Le funzioni religiose papali della giornata di Santo Stefano, dell'ultima domenica di dicembre, di Capodanno, della prima domenica di gennaio e dell'Epifania, invece, non avranno come location Piazza San Pietro. In particolare, per le orazioni dell’Angelus, in programma nei giorni 26, 27 dicembre, oltre che nelle date dell'1, 3 e 6 gennaio, il Santo Padre apparirà in televisione dalla Biblioteca.

Per evitare la formazione di inopportuni assembramenti, anche nella scorsa data di martedì 8 dicembre, ricorrenza della Santissima Immacolata, il Pontefice argentino aveva scelto la via della cautela.

Bergoglio, infatti, si era recato a venerare la figura della Vergine Maria in Piazza di Spagna di mattina e da solo, diversamente dagli altri anni nei quali l'appuntamento è sempre stato in programma nel pomeriggio.

Il documentario "Il nostro Papa" su Rai mercoledì 23 dicembre in seconda serata

Oltre che per i consueti giorni della vigilia, del 25 dicembre e di Santo Stefano, il volto di Jorge Mario Bergoglio apparirà in tv su Rai 1 anche nell'ultimo quarto di giornata dell'antivigilia di Natale.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nella seconda serata di mercoledì 23 dicembre, infatti, verrà mandato in onda il docufilm "Il nostro Papa", che narra alcune vicende della discendenza italiana della famiglia Bergoglio. In particolare, questo documentario incentrato sulle origini del Santo Padre racconta le tappe principali del viaggio della famiglia Bergoglio dal porto di Genova a Buenos Aires e quindi la nuova vita in terra argentina del nucleo familiare piemontese.

Tale opera documentaristica è tratta dall'omonimo libro "Il nostro Papa", di Tiziana Lupi, è diretta da Marco Spagnoli e ha come interprete protagonista l'attore iberico Iago Garcia. Il docufilm è una coproduzione Red Film e Lazos de Sangre in sinergia con Rai Cinema.