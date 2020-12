Secondo alle anticipazioni di Tempesta d'amore, nelle puntate in onda dal 28 dicembre al 3 gennaio Paul scriverà una lettera d'amore per Lucy. Bela, dal suo canto, si renderà conto della situazione e pregherà il suo amico di farsi da parte. Steffen e Franzi, intanto, potrebbero essere in pericolo in seguito alle dichiarazioni fatte dall'uomo.

Anticipazioni al 3 gennaio: Steffen troverà Franzi priva di sensi

Secondo le anticipazioni, nelle puntate in onda dal 28 dicembre al 3 gennaio Steffen farà delle dichiarazioni a un giornalista sui loschi affari della sua vecchia azienda e Franzi sarà orgogliosa di lui.

L'uomo, però, potrebbe avere dei problemi per il suo gesto, in quanto un avvocato gli chiederà spiegazioni a riguardo. La situazione, infatti, si farà pericolosa per Steffen e Franzi, per cui l'uomo proverà a cancellare le prove del suo coinvolgimento. Baumgartner, però, non riuscirà a risolvere la situazione e troverà la donna priva di sensi in cantina e le prove del coinvolgimento di Steffen verranno rubate da qualcuno. A quel punto, l'uomo si renderà conto che dietro tutto questo ci sarà Grukon e Tim si offrirà di aiutarlo.

Christoph, intanto, verrà a sapere che nessuno dei suoi vecchi soci vorrà sostenerlo finanziariamente e sarà costretto a chiedere aiuto a sua sorella. Linda, allo stesso tempo, non avrà soldi da potergli dare e così lo farà lavorare nel suo panificio.

Schulz, intanto, vorrà continuare a lavorare per l'uomo senza ricevere denaro in cambio, ma Christoph non accetterà tale offerta. L'uomo, però, scoprirà un'ultima cosa per Saafeld: Ariane ha vissuto a Bad Benedikt in passato. Christoph e Tim andranno in quel luogo per scoprire qualcosa di nuovo sulla donna.

Spoiler al 3 gennaio: Bela scopre che Paul è innamorato di Lucy

Lucy, dal suo canto, tenterà di evitare Paul a causa dei sentimenti che si è resa conto di provare per lui. Tim, infatti, sospetterà che il comportamento della giovane sia dovuto proprio ad un interesse nei confronti dell'uomo. Bela, intanto, verrà a conoscenza del fatto che Paul si comporta come un uomo innamorato e inizierà a sospettare che il giovane provi qualcosa per la sua fidanzata.

Per non perdere la donna che ama, Moser deciderà di farle una proposta di matrimonio. André, dal suo canto, proverà a convincere il giovane che la soluzione non consiste in quel gesto, in quanto è sbagliato utilizzare il matrimonio solo per trattenere una persona. Bela si lascia convincere dalle parole del cuoco, ma poco dopo verrà a sapere che Paul ha scritto una lettera d'amore indirizzata a Lucy. Terrorizzato dal fatto che l'uomo gli potrebbe portare via la sua amata, Bela supplicherà il suo amico di lasciare in pace la giovane, altrimenti lui romperà la loro amicizia.