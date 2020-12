È stata una delle coppie più seguite e chiacchierate del trono over di Uomini e donne. Tanti i fans che si sono appassionati alla loro tormentata storia d'amore, sognando di vederli un giorno convolare a nozze. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La loro relazione, caratterizzata da continui alti e bassi, è giunta definitivamente al capolinea nelle scorse settumane. Riccardo ha deciso di metterci un punto e di voltare definitivamente pagina ritornando a far parte del parterre maschile. Ida, invece, ha scelto di rimanere in silenzio. La dama bresciana, però, ha fatto un gesto alquanto particolare che ha spiazzato tutti suscitando discussioni e polemiche.

L'anello di fidanzamento è ritornato nelle mani di Riccardo Guarnieri

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne registrata sabato 5 dicembre, il famoso anello di fidanzamento che Riccardo aveva regalato ad Ida chiedendole di sposarlo ha fatto ritorno nelle sue mani. Questo perché la dama bresciana ha deciso di restituirglielo. La Platano ha scelto di farlo in un modo un po' particolare, facendolo recapitare a Guarnieri proprio nello studio di Uomini e Donne. Il tarantino ha infatti ricevuto mentre era in puntata un pacchetto accompagnato da una lettera. Questo gesto, con cui Ida è tornata indirettamente nella famosa trasmissione dedicata ai sentimenti, ha acceso delle discussioni tra i protagonisti del parterre e non solo.

Dopo mesi di silenzio, Ida Platano è tornata a farsi sentire. La donna ha deciso di chiudere definitivamente con il passato liberandosi dell'ultimo ricordo che ancora la teneva ancorata a Riccardo. Questo gesto, però, non è stato molto apprezzato in studio.

Molti si sono chiesti come mai la donna abbia scelto di farlo proprio ora che il suo ex è ritornato in trasmissione e non mesi prima. In tanti hanno pensato che questo fosse soltanto un escamotage per tornare ad avere un po' di visibilità e far parlare di nuovo di sè. Intanto, Riccardo ha già da tempo voltato pagina intraprendendo nuove conoscenze.

Chi segue la trasmissione saprà che l'uomo aveva deciso di rifrequentare di nuovo Roberta di Padua, dopo che in passato i due avevano già provato ad uscire insieme. Le cose, però, non sono andate di nuovo bene e Guarnieri, per evitare di rovinare il bellissimo rapporto di amicizia che si è instaurato tra loro, ha deciso di interrompere la conoscenza e lasciare tutto come prima. Cosa ne penserà Ida di tutto questo? Deciderà mai di ritornare a sedersi nel parterre femminile? Non resta che seguire le prossime puntate puntate di Uomini e Donne per scoprire cosa accadrà.