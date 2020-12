Una nomination che ha spiazzato tutti ed ha provocato tensioni e lacrime al termine della puntata del 14 dicembre del GF Vip. Quando Tommaso Zorzi ha pronunciato il nome dell’amica Stefania Orlando anche Alfonso Signorini ha stentato a crederci. Nel chiuso del confessionale l’influencer ha provato a motivare la decisione: “Nomino Stefania perché oggi mi ha fatto un pezzo su una cosa che non mi è piaciuta. Ho difeso Samantha e mi sono permesso di dirle che aveva esagerato e, per tutta risposta, mi ha detto che anche i grandi amori finiscono” - ha spiegato il venticinquenne.

Al termine della puntata Zorzi, finito al televoto, ha avuto un momento di crisi ed ha riferito alla coinquilina di averla nominata.

Il milanese ha incassato il rimprovero di Maria Teresa Ruta mentre Stefania Orlando non ha trattenuto le lacrime ed ha preferito allontanarsi. Nella notte il chiarimento con la show girl che ha tranquillizzato Tommaso: “Non ti sentire in colpa, io ti voglio bene a prescindere”.

Tommaso Zorzi spiazza Alfonso Signorini e nomina Stefania Orlando

Nonostante il rapporto di amicizia Tommaso Zorzi ha deciso di ‘nominare’ Stefania Orlando nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip. Scelta che ha sorpreso Alfonso Signorini prima ed i compagni di avventura poi. In seguito l’influencer ha avuto un ripensamento sulla decisione presa ed ha riferito alla show girl di aver commesso un errore.

“L’ho nominata perché abbiamo avuto un mini screzio in camera da letto e dunque, non avendo altri motivi, ho nominato Stefania.

Ho fatto male e sono contento di essere finito in nomination” - ha affermato il venticinquenne milanese che, profondamente rammaricato per l’accaduto, ha aggiunto che meriterebbe di essere eliminato per quello che ha fatto. La scelta di Zorzi è stata criticata da Maria Teresa Ruta: “Secondo me hai sbagliato”.

La show girl in lacrime a fine puntata, l'influencer: 'Merito di uscire'

Tommaso ha tentato di chiarire immediatamente la sua posizione con Stefania Orlando che in un primo momento non sembrava particolarmente toccata dalla scelta dell’influencer. Subito dopo la show girl ha avuto un momento di crisi e non è riuscita a trattenere le lacrime. Una situazione che ha mandato ulteriormente in tilt Zorzi.

“Sto male per quello che ho fatto, sono contento di essere finito al televoto. Merito di uscire, a questo punto penso che il pubblico mi ricoprirà di insulti” - ha affermato il venticinquenne che ha aggiunto di aver fatto il nome della show girl perché preso alla sprovvista. “Non so fare questo gioco, Alfonso mi ha fatto i complimenti ma mi sento in colpa per quello che ho fatto”. Smaltita la delusione Stefania Orlando ha tranquillizzato il compagno di avventura. “Voglio che tu sia sempre felice. Sai che ti voglio bene a prescindere e so che anche tu me ne vuoi”.