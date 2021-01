Prosegue con successo la messa in onda di C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda questo sabato 30 gennaio in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa settimana al centro della trasmissione ci saranno le storie della gente comune che ha chiesto aiuto alla conduttrice e al suo team di autori per recuperare un rapporto familiare o affettivo. Non mancheranno, però, gli ospiti e tra questi vi segnaliamo la presenza del giovane calciatore Nicolò Zaniolo.

Gli ospiti di C'è posta per te del 30 gennaio, le anticipazioni: arriva Nicolò Zaniolo

Nel dettaglio, al centro della quarta puntata di C'è posta per te di sabato 30 gennaio ci sarà l'ospitata del giovane calciatore, astro nascente della Roma, Nicolò Zaniolo che sarà ospite in trasmissione assieme a sua mamma, Francesca Costa.

Per i due si tratta della prima ospitata insieme ma soprattutto per Nicolò Zaniolo sarà la sua prima apparizione in un programma televisivo a distanza di qualche settimane dalle polemiche di gossip che lo hanno travolto, riguardanti la storia d'amore con la sua ex fidanzata che scoprì di essere in dolce attesa.

Anche Gianni Morandi ospite a C'è posta per te del 30/1

Oltre al campione della Roma, nello studio della trasmissione di Maria De Filippi arriverà anche uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico italiano.

Parliamo del cantante e conduttore televisivo, Gianni Morandi che farà una sorpresa speciale a un suo fan.

Per Gianni Morandi si tratta di un ritorno nello studio di C'è posta per te, dato che già nelle edizioni precedenti del programma aveva avuto occasione di partecipare al programma di Canale 5.

Un appuntamento decisamente da non perdere quello di C'è posta per te in programma questo sabato 30 gennaio su Canale 5.

Intanto la scorsa settimana, la trasmissione di Maria De Filippi ha registrato un nuovo record dal punto di vista degli ascolti.

È record di ascolti per C'è posta per te con ospite Can Yaman

Complice anche la presenza in studio dell'attesissimo Can Yaman, star indiscussa della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, la trasmissione della De Filippi ha registrato una media di ben 6,5 milioni di spettatori arrivando a sfiorare la soglia del 30% di share.

Numeri davvero eccezionali per la prima serata Mediaset, i quali confermano l'alto gradimento del people show dei sentimenti sul pubblico della rete ammiraglia. C'è posta per te, infatti, riesce a mettere tutti d'accordo al sabato sera: dal pubblico adulto e anziano fino ad arrivare ai giovani e giovanissimi che si appassionano alle storie raccontate in studio dalla De Filippi.