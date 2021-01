Prosegue l'appuntamento in prima serata con C'è posta per te, il people show dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Le anticipazioni della seconda puntata in onda il 16 gennaio rivelano che ci saranno dei nuovi ospiti vip che si metteranno a servizio di alcune delle storie che verranno raccontate in trasmissione. Tra questi vi segnaliamo la presenza di due attori amatissimi dal pubblico di Canale 5: trattasi di Giulia Michelini e Marco Bocci.

C'è posta per te, anticipazioni 16 gennaio: in studio la coppia Marco Bocci e Giulia Michelini

Nel dettaglio, le anticipazioni della seconda puntata di C'è posta per te del 16 gennaio rivelano che in studio si riformerà una delle coppie più amate del piccolo schermo.

Trattasi di Giulia Michelini e Marco Bocci, che per anni sono stati i protagonisti indiscussi della serie tv Squadra Antimafia - Palermo oggi, registrando risultati d'ascolto ben al di sopra di tutte le aspettative.

Per la coppia Bocci-Michelini non si tratta della prima ospitata insieme nello studio del people show di Maria De Filippi. Già in passato, infatti, i due attori sono stati protagonisti di un regalo speciale fatto ad un loro fan d'eccezione.

Ai due attori se ne aggiungerà anche un terzo che sarà protagonista della seconda puntata di C'è posta per te di sabato 16 gennaio. Le anticipazioni rivelano che ci sarà in studio anche il cantante Irama, vincitore di una passata edizione di Amici di Maria De Filippi.

Tra i futuri ospiti di C'è posta per te anche l'attore turco Can Yaman

Un appuntamento decisamente da non perdere quello di sabato 16 gennaio con C'è posta per te, in attesa poi dell'arrivo nelle prossime settimane di Can Yaman. La star turca della soap opera DayDreamer ha già registrato la sua ospitata nei mesi scorsi e inizialmente la sua presenza era prevista proprio per la seconda puntata.

Probabilmente, però, il grande clamore di questi giorni dovuto all'assembramento causato dalle fan dell'attore che lo hanno accolto in massa a Roma, potrebbe aver spinto la produzione del people show di Maria De Filippi a posticipare di qualche settimana la sua ospitata, dato che essendo tutto già registrato, Can non avrebbe la possibilità di "difendersi" e replicare in tv.

Esordio da record per C'è posta per te: Maria De Filippi regina del sabato sera

Intanto, De Filippi e il suo team di autori si godono il grande successo di ascolti che sta ottenendo questa edizione di C'è posta per te.

La puntata d'esordio, trasmessa sabato 9 gennaio su Canale 5, ha ottenuto un ascolto medio di oltre 6,2 milioni di spettatori pari ad uno share che ha sfiorato il muro del 30% con picchi di oltre il 33%.