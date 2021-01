Tornano le anticipazioni delle puntate di Beautiful per la settimana 18-24 gennaio in onda su Canale 5. Hope e Steffy si sono trovate ancora una volta a litigare per Liam, l'uomo del quale sono da sempre innamorate. Anche se la giovane Forrester sa di non avere speranze, pare non aver intenzione di mollare la presa. A farla riflettere sono state le tante ore passate in compagnia di Liam e Kelly.

Intanto, Hope continuerà a essere ossessionata da Douglas, certa che sia in pericolo in balia di Thomas, un padre considerato assente e che lo manipola solo per il suo tornaconto. Sarà così che porterà avanti il piano per ottenerne la custodia, in combutta con la madre Brooke.

Un imprevisto però, la raggelerà.

Beautiful, anticipazioni settimana 18-24 gennaio: Liam e Steffy vicini

La festa di Halloween sarà ricca di eventi inaspettati. Mentre Hope è in compagnia di Thomas, nella speranza di convincerlo a firmare i documenti per adottare Douglas, Steffy sarà con Liam e Kelly, felice più che mai.

Steffy capirà di rivolere Liam al suo fianco per crescere Kelly: il dottor Buckingam, con il suo orribile inganno, le ha spezzato il cuore portandole via quella che credeva essere la piccola Phoebe.

Stando alle anticipazioni di Beautiful dal 18 al 24 gennaio 2021, Hope sarà furiosa con la sua rivale in amore Steffy, incurante del fatto che Liam sia sposato con lei e che abbiano ritrovato Beth.

Thomas fa una proposta indecente a Hope

Nel corso delle puntate di Beautiful dall'18 al 24 gennaio 2021 su Canale 5, Brooke metterà Donna al corrente del piano per convincere Thomas a concederle la custodia di Douglas.

Hope, ingenuamente, crederà di poter rigirare il giovane Forrester a suo piacimento, ma così non sarà. Thomas infatti la destabilizzerà con una proposta: se passeranno la notte insieme, lei avrà Douglas.

Inorridita, Hope correrà a confidarsi con Brooke, che sarà spaventata da quanto successo. La giovane stilista però sarà anche convinta di essere a buon punto per ottenere ciò che desidera.

Brooke giura di mantenere il segreto: anticipazioni Beautiful 18-24 gennaio

Thomas sorprenderà ancora una volta, in quanto bacerà Zoe: che cosa ha in mente? A quanto pare, spera di far ingelosire Hope.

Nel frattempo, Bill intuirà che tra Hope e Liam c'è uno strano clima. Spencer non sa che Steffy è decisa a riconquistare l'ex marito e riportarlo nella sua vita a ogni costo. Poco importa se Hope soffrirà.

Infine, le trame di Beautiful dal 18 al 14 gennaio 2021 raccontano che Brooke prometterà a Hope di non dire a nessuno quanto successo tra loro: la proposta di Thomas resterà nel cassetto dei segreti, ora davvero colmo.