Prosegue su Canale 5 la programmazione della serie tv americana "Beautiful". In base alle trame degli episodi in onda da domenica 24 a sabato 30 gennaio, Liam sarà contrario all'adozione di Douglas e lo dirà a Bill.

Thomas invece porterà avanti il proprio piano per riconquistare Hope e, per dimostrare la propria buona fede, firmerà i documenti per l'adozione congiunta con Hope. I due giovani avranno però un'accesa discussione, che sfocerà in un epilogo drammatico. Infatti Thomas cadrà in una cisterna colma di acido e Hope scapperà via terrorizzata, non vedendolo riaffiorare più in superficie.

Bill chiede a Liam di tornare a lavorare con lui

Nelle puntate di "Beautiful" in onda dal 24 al 30 gennaio, Hope e Liam parleranno di come i bambini si siano divertiti nella serata di Halloween. La giovane Logan racconterà a Brooke che Thomas le darà l'affidamento congiunto di Douglas solo se tornerà con lui.

Di questo stesso argomento Liam invece parlerà con Bill, al quale esporrà apertamente tutte le proprie perplessità. Il padre sarà d'accordo con il figlio e approfitterà della sua presenza per proporgli di tornare a lavorare alla Spencer Publications.

Thomas pronto a firmare i documenti di adozione

Secondo le anticipazioni televisive fino al 30 gennaio, Steffy proverà a far ragionare Thomas. Il giovane però considererà prioritario avere un rapporto intimo con Hope e organizzerà una serata con quest'ultima e il bambino.

Intanto Ridge sarà sconvolto quando verrà a conoscenza, che le lavatrici industriali sono ripulite con acido fluoridrico, una sostanza acida molto pericolosa. Forrester senior confiderà le proprie preoccupazioni a Shauna, persona di cui ormai si fida ciecamente e che proverà a consigliarlo.

Nel frattempo Brooke sarà in ansia per la figlia, perché - secondo lei - il desiderio di diventare madre di Douglas le sta facendo perdere il lume della ragione.

Donna invece tenterà di rassicurare la sorella in merito al fatto che Hope ormai è una donna adulta, quindi in grado di ponderare le scelte per bene, senza farsi influenzare da nessuno. In tutto questo Thomas si troverà alla Forrester Creations e si preparerà per la firma di tutti i documenti necessari.

Thomas chiede a Hope di tornare insieme a lui per formare una famiglia

In base trame degli episodi che andranno in onda da domenica 24 a sabato 30 gennaio, Thomas non si arrenderà all'idea di aver perso Hope e le chiederà di tornare insieme, al fine di formare una famiglia con Douglas. Il giovane, per dimostrare la bontà di quanto detto, firmerà i documenti con cui verrà stabilità l'adozione congiunta di Douglas. La giovane Logan sembrerà piacevolmente sorpresa dal suo gesto.

Successivamente però la discussione degenererà, con il giovane che verrà spinto accidentalmente e cadrà in una vasca piena di acido fluoridrico. Visto che Thomas non affiorerà più in superficie, Hope penserà che lui sia morto e pertanto scapperà via terrorizzata.