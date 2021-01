Can Yaman, l'attore protagonista della serie tv DayDreamer, potrebbe essere uno degli ospiti di Sanremo 2021. Ad annunciare la sua presenza un lancio di agenzia, secondo la quale la presenza dell'attore turco sarebbe fortemente voluta dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Can Yaman, al centro del Gossip di questi ultimi giorni per il presunto flirt con Diletta Leotta, potrebbe quindi salire sul palco dell'Ariston in una delle cinque serate della kermesse che avrà luogo nella città ligure dal 2 al 6 marzo.

Can Yaman ospite a Sanremo 2021?

Can Yaman è al centro delle cronache rosa in questi ultimi giorni per la sua presunta relazione con la conduttrice Diletta Leotta.

Una love story non ancora confermata dai diretti interessati ma che ha scatenato un vero e proprio putiferio, tanto che l'attore turco, sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha lasciato i social per non dare adito ad ulteriori pettegolezzi. In attesa di capire se ci sia del tenero tra l'attore turco e la conduttrice di Dazn, è notizia di queste ultime ore che Can Yaman sarà uno degli ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Momento d'oro per Can Yaman: tra Sandokan e l'ospitata a Sanremo

Can è molto popolare in Italia, grazie alle serie tv Bitter Sweet e DayDreamer, ma non solo. È notizia di qualche settimana fa che l'attore turco sarà protagonista della prossima serie Tv Sandokan, nei panni del personaggio che fu di Kabir Bedi ed al fianco di un'altra star di casa nostra, Luca Argentero.

Anche per questo, Can potrebbe essere stato scelto come ospite della 71esima edizione della kermesse canora, che andrà in onda su rai dal 2 al 6 marzo prossimi.

Sanremo 2021, tra gli ospiti Can Yaman, Emma Marrone e Alessandra Amoruso

Il conduttore nonché direttore artistico di Sanremo 2021, sta piano piano svelando come si svolgerà questa nuova edizione di Sanremo 2021.

Si sa che al fianco del conduttore ci sarà, per il secondo anno consecutivo, Fiorello. Sul palco, ad affiancare il conduttore nelle cinque serate in programma, anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, mentre Elodie dovrebbe presenziare solo per una serata. Per quanto riguarda gli ospiti, stando alle ultime indiscrezioni, oltre a Can Yaman dovrebbero esserci anche Diodato, vincitore della scorsa edizione e il duo Emma Marrone e Alessandra Amoruso, pronte a promuovere il loro ultimo singolo 'Pezzo di cuore'.

Nel frattempo, è arrivata anche la conferma che il pubblico ci sarà. L'organizzazione del festival sta lavorando per mettere in pratica dei protocolli appositi che consentiranno al pubblico di vivere l'esperienza sanremese in tutta sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid. "Un Sanremo senza pubblico non si può fare" aveva dichiarato Amadeus solo qualche tempo fa e, onde evitare la cancellazione dell'evento, la Rai e tutta la macchina organizzativa sta lavorando per la buona riuscita del tutto.