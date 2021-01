Sabato 16 gennaio, è andato in onda il secondo appuntamento con C'è Posta Per Te. La trasmissione condotta e ideata dalla conduttrice Maria De Filippi è stata come sempre un successo, non solo in termini di ascolto con sei milioni di spettatori e il 30 % di share, ma anche per l'indiscussa protagonista della serata, la signora di Francavilla al mare Rosaria Cannavò, detta Sarina. La donna è arrivata in studio perché il signor Stefano gli ha mandato la posta ed ha sin da subito conquistato il pubblico. La sua simpatia, la sua spontaneità, il suo modo di parlare farcito di qualche espressione dialettale hanno mandato in visibilio i social con migliaia di interazioni e commenti.

Il novantunenne aveva scritto alla redazione di C'è Posta per te perché voleva ritrovare il suo amore di gioventù. Stando ai suoi ricordi, quando faceva il militare si era innamorato di una ragazza, la figlia unica del barbiere di Francavilla. A presentargliela era stata sua sorella. La storia tra i due però non aveva avuto il lieto fine, per via del padre di lei, che li aveva sorpresi poco prima della fuitina. Sarina ha detto di non ricordare nulla e di non essere lei. La donna però ha fatto un piccolo show, catalizzando tutta l'attenzione su di lei. Tanto che anche il sindaco di Francavilla ha voluto ringraziarla.

L'amministrazione di Francavilla ringrazia la signora Rosaria Cannavò

Nel corso della sua permanenza in studio, la signora Sarina ha più volte nominato il sindaco e tutta l'amministrazione di Francavilla al mare.

La donna ha detto che non si sarebbe mai aspettata di ritrovarsi tutte le autorità davanti la porta di casa. Sarina poi non ha lesinato complimenti a Maria De Filippi e ha poi più volte detto di voler conoscere: "L'avvocato" Maurizio Costanzo. La De Filippi però le ha detto che non c'era. Nelle scorse ore, il sindaco di Francavilla ci ha tenuto a ringraziare Rosaria Cannavò per aver più volte salutato lui, l'amministrazione comunale tutta e Francavilla al mare.

Sarina conquista tutti con la sua spontaneità e spensieratezza

Il sindaco di Francavilla, Vincenzo Pulizzo ha dedicato un intero post alla signora Rosaria Cannavò. Il Primo Cittadino ha ringraziato la signora Sarina per aver donato a tutti un momento di spensieratezza, per aver fatto divertire con la sua spontaneità e per aver nominato più volte Francavilla.

Nel post si legge: "Grazie dal sindaco, dal vicesindaco, da tutta l'amministrazione, ma soprattutto grazie da tutta Francavilla". Prima di concludere poi ci ha tenuto ad invitare tutti a Francavilla al mare, appena questo periodo di restrizioni dovute alla pandemia finirà.