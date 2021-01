Prosegue in Italia la programmazione in prima serata di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda attualmente su Canale 5 ogni giovedì alle 21:25. Nelle recenti puntate il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere il personaggio di Yigit che ha mostrato subito di essere interessato a Sanem. Prossimamente il giovane editore inciderà pesantemente sulla storia d'amore dei protagonisti. Le anticipazioni turche della serie rivelano Can fingerà di essere in possesso di alcune prove che dimostrano la malafede di Yigit, ma Huma lo tradirà rivelando al rivale del figlio che quest'ultimo in realtà non possiede nulla che possa inchiodarlo.

Anticipazioni turche DayDreamer - Le ali del sogno: Can inganna Yigit ma Huma lo tradisce

Nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno sarà centrale la vicenda del triangolo Can-Sanem-Yigit in cui avrà un ruolo fondamentale Huma, la madre del fotografo. Le anticipazioni turche di cui si parla riguardano una storyline che inizierà con il ritorno di Can Divit (Can Yaman) a Istanbul, dopo aver trascorso un anno lontano da Sanem (Demet Özdemir). Il fotografo è stato accusato di aver bruciato il diario della ex fidanzata (il manoscritto del suo romanzo) e vorrà dimostrare che il responsabile è invece Yigit. A questo punto, il giovane Divit cecherà di ingannare l'editore fingendo di possedere dei video che dimostrano la sua colpevolezza.

Huma, però, avvertirà il fratello di Polen che si tratta di una montatura architettata dal figlio. Yigit, sicuro di essere al riparo da ogni accusa, chiederà a Sanem di sposarlo.

Nelle prossime puntate italiane di DayDreamer Can smaschera la madre

Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio, Sanem non dimostrerà alcun interesse nei confronti dell'editore e rifiuterà ripetutamente di sposarlo.

Nel frattempo Can non si arrenderà all'idea di incastrare Yigit e, con l'aiuto del fratello Emre, assolderà un investigatore privato per scoprire se il rivale ha qualche scheletro nell'armadio. Le anticipazioni turche rivelano che dopo alcuni pedinamenti, il detective riferirà a Can di aver visto più volte l'editore in compagnia di una donna e successivamente gli rivelerà che si tratta di Huma.

Convinto che la madre stia complottando alle sue spalle per separarlo da Sanem, si recherà subito da lei per chiederle spiegazioni sul suo rapporto con Yigit. La donna si giustificherà dicendo di aver aiutato il giovane a riprendersi dopo essere stato picchiato da Can e di aver cercato di mantenere la promessa fatta a Polen, cioè di prendersi cura del fratello.