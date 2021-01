Secondo le anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno nel prossimo appuntamento, in onda giovedì 14 gennaio in prima serata su Canale 5, i telespettatori potranno assistere a tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il fotografo Can Divit e la giovane protagonista Sanem Aydin dovranno fare i conti con una forte gelosia che li porterà a un crisi profonda.

Huma avrà un malore

Nelle puntate in onda giovedì 14 gennaio, Sanem dopo un evento spererà di incontrare Can per poter chiacchierare con lui. Purtroppo per lei, Divit sarà costretto ad andare via perché sua madre Huma avrà un malore.

La scrittrice e il fotografo non riusciranno mai a comunicare e anche in questa occasione la loro chiacchierata verrà rimandata. Inoltre, da un lato Can sarà furioso con Sanem che vorrà licenziarsi, dall'altra la giovane protagonista sarà arrabbiata con il fotografo che vuole accettare la proposta di lavoro nei Balcani. Nel mentre, Leyla Aydin vivrà un momento di grande infelicità. Yigit confiderà a sua sorella Polen che Divit serberà del rancore nei confronti di Sanem.

Can sarà geloso del rapporto tra Sanem e Yigit

Intanto, Sanem inizierà a instaurare un bel rapporto di amicizia con Yigit e i due andranno sempre più d'accordo e si troveranno molto bene a lavorare insieme. Nel frattempo però, Can vorrà utilizzare gli ultimi giorni in cui Aydin lavorerà nell'agenzia pubblicitaria per tenerla quanto più impegnata possibile.

Infatti, il fotografo sarà molto geloso del rapporto tra Sanem e Yigit e quindi cercherà di allontanarli. Invece, Polen chiederà a Can di aiutarla nella stesura di un libro e il fotografo accetterà volentieri.

Poco dopo, Leyla e Osman arriveranno a un punto di non ritorno e dovranno prendere una decisione molto importante circa la loro relazione sentimentale.

Sanem sarà infastidita dalla presenza di Polen in agenzia

Allo stesso modo anche Sanem sarà molto gelosa del suo Can e infatti non sopporterà la presenza di Polen in agenzia. La giovane protagonista non potrà fare a meno di notare che quest'ultima sarà sempre nell'azienda con la scusa della stesura del libro per stare vicina a Can.

Poco dopo, Huma deciderà di organizzare una cena con tutti i dipendenti dell'agenzia pubblicitaria e in questa occasione Polen dimostrerà a tutti la sua bravura in cucina.

Nel frattempo, Emre Divit approfitterà di questa cena per chiedere alla sorella di Sanem se possono restare amici. Leyla però non accetterà in quanto reputerà il fratello di Can una persona falsa. Dunque, Aydin dirà ad Emre che con lui vorrà avere solo un rapporto di tipo professionale e nient'altro.