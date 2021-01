Il ritorno di Can a Istanbul dopo un anno di lontananza non sarà la sola novità con cui avranno a che fare i telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno. Infatti, ben presto molti nuovi personaggi faranno il loro ingresso nella soap: le anticipazioni provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura di Bulut. L'affascinante amico di Sanem farà perdere la testa a Deren e si dimostrerà molto importante per la salvezza della nuova Fikri Harika. Il giovane, nonostante sia il tuttofare della tenuta dove alloggia la minore delle Aydin, è in realtà un avvocato.

L'incontro burrascoso tra Bulut e Deren

Nonostante inizialmente sia dalla parte di Yigit, sostenendo che la presenza di Can potrebbe destabilizzare nuovamente la sua amica Sanem, Bulut capirà ben presto che il futuro della giovane scrittrice è al fianco del fotografo. Il giovane sarà il tuttofare della tenuta di Mihriban, la nuova compagna di Aziz, nonché grande amica di Sanem, ma in realtà il giovane nasconde un passato lavorativo totalmente differente. Con il suo fascino, Bulut farà girare la testa a Deren con la quale si incontrerà in un modo molto particolare.

Con la rinascita della Fikri Harika, la direttrice creativa dovrà recarsi spesso presso l'abitazione di Sanem. Proprio mentre si trova alla ricerca della tenuta, Deren avrà un problema con l'auto e avrà a difficoltà a camminare con i tacchi sulle strade di campagna.

In suo soccorso arriverà Bulut che la prenderà in braccio, contro la sua volontà, per portarla al sicuro. Quello che Deren non sa ancora è che il giovane riuscirà a salvarla da una situazione ancora più difficile: il carcere.

Bulut fa scarcerare i dipendenti dell'agenzia pubblicitaria

Yigit, approfittando dell'assenza di Can e Sanem, tramerà contro l'agenzia e riuscirà a far arrestare i dipendenti della nuova Fikri Harika con l'accusa di plagio.

In soccorso di CeyCey, Muzaffer, Aziz e la sua nuova compagna arriverà proprio Bulut. Svestiti i panni di contadino, il ragazzo vestirà quelli di avvocato, professione abbandonata molto tempo prima. Presentandosi come rappresentante dei detenuti riuscirà a farli uscire di carcere, ma inizialmente, visto il rapporto di odio e amore che si è instaurato con Deren, non vorrà rappresentare la direttrice creativa.

Deren farà di tutto per chiedere l'aiuto di Bulut che alla fine cederà. Mettendo da parte il suo orgoglio, Deren dovrà ringraziare Bulut, non senza grande stupore per aver scoperto la vera professione del ragazzo che le farà battere il cuore, sebbene lei faccia finta di nulla. Insomma, pare evidente che i colpi di scena a cui DayDreamer ci ha abituati non mancheranno neanche durante le prossime puntate.