Nelle prossime puntate di DayDreamer, dopo il matrimonio in gran segreto, Leyla ed Emre si ritroveranno ad affrontare le rispettive famiglie. Se da una parte la maggiore delle Aydin dovrà andare incontro alla delusione di suo padre Nihat, Huma continuerà con i suoi trucchetti fatti soprattutto di finti malanni, ma Can inizierà a non crederle più.

Can accusa la madre di non pensare alla felicità dei suoi figli

Dopo il loro matrimonio Emre e Leyla non potranno far altro che pagare le gravi conseguenze degli attriti familiari, invece che godersi la vita da novelli sposi. Il primo ad affrontare la propria madre sarà Emre.

Nel "tepore" della loro casa, mamma Divit si confronterà con il figlio e sarà fuori di sé per quello che ha fatto. A intervenire in difesa di Emre ci penserà proprio Can, esortando la madre a pensare realmente alla felicità dei suoi figli, cosa che attualmente non sta facendo. Huma non prenderà bene le parole di Can, soprattutto quando capirà che anche Emre la pensa più o meno come suo fratello.

Per questo motivo mamma Divit sbraiterà e minaccerà di non aprire più bocca e di non interferire più nella vita dei figli. Can le farà capire che se non fosse per il suo "astio" nei confronti delle donne che amano, forse non sarebbero arrivati nella situazione che stanno vivendo e la rimprovererà anche per le pressioni che mette per le sue prossime nozze con Sanem.

Questa affermazione non farà che incrinare ulteriormente il rapporto, al punto che Huma deciderà di lasciare la villetta dei Divit.

Can non crederà nelle reali intenzioni della madre di andarsene di casa, penserà che sia tutta tattica. Infatti, proprio nel momento in cui sarà con il trolley in mano per andare via, mamma Divit fingerà di avere un malore: probabilmente Can non si sbaglia.

Nihat deluso dalla scelta di Leyla di sposare Emre di nascosto

A casa Aydin le cose non andranno meglio, Mevkibe continuerà a stare in ansia e con lo sfigmomanometro sul braccio per tenere sotto controllo la pressione. Che cosa le causerà tutta questa agitazione? Ovviamente l'incontro con suo marito Nihat, infatti la donna crederà che l'uomo non sia ancora al corrente delle nozze di Leyla.

Mamma Aydin, però, non sa che ci ha pensato Mithat a informare il fratello gemello dell'accaduto e a casa l'incontro tra i due coniugi non sarà dei migliori e l'uomo si mostrerà particolarmente deluso nei confronti di Leyla, che non potrà far altro che sfogarsi con un mare di lacrime.

Successivamente le sorelle Aydin si rifugeranno in camera di Sanem, con quest'ultima che cercherà di fare di tutto per consolare la sorella, rassicurandola che alla fine le cose con i loro genitori si sistemeranno. Ovviamente la situazione di Leyla si rifletterà in quella della giovane Aydin, probabilmente penserà a cosa potrebbe accadere quando lei e Can convoleranno a nozze.